Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza w sobotę, 1 kwietnia, pomiędzy godziną 16 a 18, całe rodziny na Międzypokoleniowe Warsztaty Ozdób Świątecznych. Tematem zajęć będą zajączki i kurki.

Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, a tych dokonać można osobiście w Wypożyczalni Książki Mówionej, w budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, od najbliższego poniedziałku, tj. 27 marca. Ilość miejsc ograniczona.

Warsztaty, organizowane przez bibliotekę, cieszą się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Nic dziwnego, gdyż każdy, nawet z minimalnymi zdolnościami plastycznymi może w bibliotece wyczarować piękne ozdoby. Tym razem będą to zwierzątka, które wszystkim kojarzą się z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy. Biblioteka zapewni wszystkie materiały potrzebne do ich wykonania.

Warsztaty w bibliotece to świetna okazja do rozwinięcia artystycznych skrzydeł. – Na zajęcia do biblioteki chętnie przychodzą całe rodziny, gdyż to wspaniała okazja do kreatywnego spędzenia czasu. Zapraszamy do zapisywania się na Międzypokoleniowe Warsztaty Ozdób Świątecznych – mówi Ewa Biały, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza.