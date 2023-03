Stalowowolski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokonał podsumowania 31 finału. Łącznie podczas akcji charytatywnej uzbierano 202 201,20 zł.

Na końcową kwotę zbiórki złożyło się kilka czynników: wolontariusze do puszek – 88486,98 zł, e-skarbonki – 11153 zł, imprezy towarzyszące łącznie – 79950,28 zł, skarbony stacjonarne – 3373,79, aukcje Allegro – 19237,15 zł. Łączna kwota uzyskana od sponsorów na organizację 31 Finału WOŚP w Stalowej Woli to 33 800 zł. Pieniądze zostały rozdysponowane głównie na organizację imprez towarzyszących oraz zakup gadżetów do sklepiku.

– Jako szef sztabu chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas podczas tego finału. Mamy ciężkie czasy, wojna na Ukrainie, szalejąca inflacja, baliśmy się, że nam ten finał nie wyjdzie. Myślę, że się udało, również pod względem bezpieczeństwa – mówił Aleksander Kapuściński, szef sztabu WOŚP w Stalowej Woli.

Sygnowanej czerwonym serduszkiem akcji charytatywnej w Stalowej Woli towarzyszyły różne wydarzenia w tym m.in. Orkiestrowy Turniej w Halówkę, „8 Bieg Policz się z Cukrzycą” maraton zumby, wydarzenia w Zaklikowie. Wiele działo się także w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Na scenie wystąpili m.in. tancerze i wokaliści. Były warsztaty kulinarne, artystyczne, muzyczne, malowanie buziek oraz różne stoiska. Nie zabrakło także licytacji, konkursów i innych atrakcji. Na rozwadowskim rynku rozbłysło Światełko do Nieba.

– Nic byśmy nie byli w stanie zrobić gdyby nie nasi wolontariusze czyli seniorzy. Ogłosiliśmy na naszym FB, że poszukujemy chętnych seniorów. Stanęli na wysokości zadania, około 40 zostało z nami wolontariuszami i cały czas podczas przygotowań jak i całą niedzielę tutaj spędzili. Jeśli chodzi o sam finał to przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, przez cały dzień coś się u nas działo na tych salach. Były to atrakcje zarówno dla osób starszych, jak i dla dzieci, dla rodzin, dla osób samotnych. Staraliśmy się wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców – mówiła Elżbieta Mierzwa-Laba z Centrum Aktywności Seniora.

Spotkanie podsumowujące było okazją do wyróżnienia wolontariuszy, którzy zebrali najwięcej pieniędzy podczas finału. 29 stycznia 2023 roku ulice miasta przemierzało ponad 120 wolontariuszy. I tak pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajęła Agnieszka Lejk – 3318,93 zł, drugie miejsce zajął Adam Żuchowski – 2838,29 zł, trzecie miejsce przypadło Hannie Błażejowskiej – 2744,98 zł. Najmłodszą wolontariuszką była Joanna Polowska, najstarszą zaś Krystyna Mierzwa.

31. Finał WOŚP zagrał pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! WOŚP za zebrane pieniądze planuje zakupić: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń, komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.