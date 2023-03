Gmina Bojanów planuje modernizacje kilku odcinków dróg. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał czas do końca czerwca 2024 roku na realizację tego zadania.

W ramach zadania przewidziano przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101128R ul. Parkowej w km 0+008,60-0+515,06 w m. Bojanów polegającej na: przebudowie drogi łącznikowej pomiędzy DW 872 a DW 861 w Bojanowie, budowie skrzyżowania, budowie niezbędnych zjazdów do istniejących działek, budowie ciągu pieszego od DW 872 do szkoły oraz budowie zatoki parkingowej.

Kolejnym elementem przetargu jest przebudowa drogi gminnej nr 101169R Przyszów Ruda na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1027R Stalowa Wola – Przyszów) do km 0+732,5 w m. Przyszów. Celem przebudowy jest poprawa nośności, dostosowanie do aktualnych parametrów geometrycznych jezdni, usprawnienie odwodnienia, dla umożliwienia dalszego pełnienia przypisanej funkcji drogi gminnej. W planach jest również budowa i przebudowa drogi gminnej nr 101113R Stany – Krochowa na odcinku od km 0+000 do km 0+400. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000 do km 0+153,90 polegająca na poszerzeniu jezdni do wymaganej szerokości 5,0 m oraz wzmocnieniu konstrukcji jezdni i poboczy oraz budowa nowej drogi na odcinku od km 0+153,90 do km 0+400 o konstrukcji podatnej z nawierzchnią bitumiczną szerokości 5,0 m wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,75 m w celu uzyskania odpowiedniego połączenia komunikacyjnego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebudowy doczeka się również droga wojewódzka nr 861 Bojanów – Kopki. W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika w miejscowości Korabina.