Już po raz drugi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli możemy podziwiać rękodzielnicze talenty uczestników Dziennego Domu Senior+. Tym razem na wystawie znalazły się różnego rodzaju ozdoby wielkanocne.

Prace przez seniorów przygotowywane były już od stycznia. W holu biblioteki możemy zobaczyć więc: kartki świąteczne, pisanki, baranki, zajączki, palmy i wiele innych ozdób, wykonanych przez uczestników DDS+ własnoręcznie różnymi technikami.

– Jeśli chodzi o wykorzystane techniki, to jest między innymi: haft, decoupage, quilling. Staramy się wykorzystywać wszystko co nasi uczestnicy są w stanie wykonać, ale też to, co sprawia im przyjemność. Wykonują nie tylko panie ale i panowie. Jeden z uczestników specjalizuje się w robieniu ozdób ze starych książek. Inne materiały, z których korzystają seniorzy to na przykład: drewno, papier, bibuła, masa solna, włóczka – mówi Małgorzata Gotfryd, kierownik DDS+ w Stalowej Woli.

Aktualnie na zajęcia do Dziennego Domu Senior+ uczęszczają 43 osoby powyżej 60 roku życia. Głównie są to panie, ale męskiej reprezentacji też nie brakuje. Nadrzędnym celem działalności placówki jest utrzymanie stanu zdrowia seniorów, na takim poziomie, który dalej pozwala im funkcjonować samodzielnie w środowisku. Z rozmów z uczestnikami wynika, że bardzo chwalą sobie czas spędzony wspólnie w DDS+.

– Od trzech lat uczęszczam do Dziennego Domu Senior+. Bardzo sobie to chwalę, bo mamy wspaniałą kierowniczkę, i cały personel, który organizuje nam przeróżne zajęcia. Koleżanki mnie namówiły, żeby się zapisać. To jest dla mnie radość życia – mówi Irena Wdowiak.

– Przychodzę na zajęcia już drugi rok z wielką ochotą. Mamy tak wspaniały cały zespół, że wstawanie rano to jest przyjemność, bo wiem, że spotkam tu cudowne osoby – dodaje Maria Brylińska.

Wystawa ozdób wielkanocnych w MBP dostępna będzie do 24 marca w godzinach pracy biblioteki.

– Cieszymy się, że wystawa jest w bibliotece, bo szerszemu gronu możemy pokazać pracę naszych seniorów, ich talent, zaangażowanie, i to, że czas, który spędzają w placówce jest czasem aktywnym – mówi Małgorzata Gotfryd.