To tytuł koncertu, który 18 marca odbył się w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli. Wydarzenie było hołdem złożonym św. Janowi Pawłowi II w 18. rocznicę jego śmierci oraz 50. rocznicę poświęcenia przez niego stalowowolskiej bazyliki.

– Pragnę wyrazić wielką wdzięczność, że połączyła nas dzisiaj i zgromadziła miłość płynąca z krzyża. Miłość z przesłaniem zwycięstwa. My, Polacy, nie możemy zdezerterować przed koniecznością obrony Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II. Musimy być wdzięczni za Jego życie, za Jego niesamowity przykład miłości, która dokonała tej wielkiej zmiany w Polsce, na świecie i w nas. Na nowo wsłuchujemy się w słowa „Ja, syn polskiej ziemi, a jednocześnie papież Jan Paweł II wołam (…) abyśmy nie podcinali korzeni z których wyrastamy”. Dzisiaj trwa zorganizowana akcja, która podważa, niszczy i ośmiesza te fundamenty, te święte wartości, na których zbudowana jest Polska. Jeżeli została podniesiona ręka na świętość, na największy autorytet, to wszystko, co dla nas ważne, wszystko, co stanowi o nas jako o Polakach, jest bardzo mocno zagrożone – powiedział podczas koncertu Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

W rolach głównych koncertu z poezją czytaną przez aktora Jerzego Zelnika wystąpili: Anna Sokołowska Alabrudzińska – A.S.A., uczestniczka koncertu premier w Opolu, wokalistka i kompozytorka, Monika Urlik – uczestniczka programu „The Voice of Poland” oraz eliminacji „Eurowizji”, Stanisław Plewniak – wokalista, kompozytor, artysta koncertu solidarności z Ukrainą „Matki Matkom”, Michał Gasz – uczestnik „Sopot Hit Festival” oraz autor dwupłytowego dzieła z muzyką z widowiska „Santo Subito”, OCTAVA ENSEMBLE – znany na arenie krajowej i międzynarodowej chór pod kierownictwem Zygmunta Magiery, nominowany do nagrody związku producentów audio – video FRYDERYK 2010 oraz orkiestra MUSICALOVE pod kierownictwem kompozytora i wokalisty Macieja Niecia. Koncert poprowadził Łukasz Lech.

Organizatorami koncertu byli biskup Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz oraz prezydent Lucjusz Nadbereżny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli senator Janina Sagatowska oraz poseł Rafał Weber. Emisja koncertu odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 21.40 na antenie TV TRWAM.