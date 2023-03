Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zakończył się 14 marca br. przewód sądowy w sprawie sześciu mężczyzn oskarżonych o udział w strzelaninie w październiku 2020 r. w Stalowej Woli oraz zacieranie śladów przez jednego z uczestników zdarzenia.

Po prawie 2,5 roku od wydarzeń, które rozegrały się przy ulicy Energetyków, sąd zdecydował o zamknięciu procesu, którego akta liczą setki stron. We wtorek, przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu został przesłuchany ostatni świadek, a strony procesu miały czas na wygłoszenie mów końcowych. 28 marca br. sąd wysłucha mowy ostatniego z obrońców oraz ogłosi wyrok.

Przypomnijmy, opisane aktem oskarżenia zdarzenie miało miejsce 26 października 2020 r. Na ławie oskarżonych przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zasiedli: Marek S. (l. 61), jego syn Filip S. (l. 25) Konrad R. (l. 35), Daniel W. (l. 32) i Łukasz S. (l. 32). Mężczyźni odpowiadają za to, że w październiku 2020 roku brali udział w strzelaninie w Stalowej Woli. Dodatkowo Radosław R. (l. 25), odpowiada za zacieranie śladów zdarzenia. Czterech mężczyzn przebywa cały czas w areszcie tymczasowym, wobec dwóch środek zapobiegawczy został złagodzony na wolnościowy.

Prokurator w mowie końcowej mówiła o tym, że obie grupy były ze sobą skonfliktowane.

Do pierwszej grupy należeli Marek S. i jego syn Filip S. działający ze sobą wspólnie i w porozumieniu, używający niebezpiecznych narzędzi w postaci broni palnej oraz psa rasy amstaff zaliczanego do kategorii niebezpiecznych. Do drugiej grupy należeli Konrad R., Daniel W. i Łukasz S., działający ze sobą wspólnie i w porozumieniu, używający niebezpiecznych narzędzi w postaci rewolweru czarnoprochowego, siekiery, maczety oraz miotacza gazu obezwładniającego.

Zdaniem prokuratury Filip S. oddał siedem strzałów i próbował pozbawić życia Daniela W. W czasie bójki oskarżony Konrad R. doznał rany postrzałowej na skutek użycia rewolweru czarno – prochowego, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni, narażając go w ten sposób na utratę życia i zdrowia. Po zdarzeniu Radosław R. zacierał ślady zdarzenia i dokonał ukrycia pistoletu z którego strzelał Filip S. przez co utrudnił prowadzenie postępowania karnego.

Oskarżyciel publiczny żąda uznania wszystkich oskarżonych winnymi zarzucanych im czynów i zasądzenia kar od 15 lat do 1 roku pozbawienia wolności. Zdaniem prokuratury Filip S. powinien trafić za kratki na lat 15, Daniel W. na 8 lat, Konrad R. na 7 lat, Łukasz S. na 7 lat, Marek S. na 4 lata i Radosław W. na 1 rok.

Obrońcy oskarżonych uważają, że ich mocodawcy są niewinni. Zdarzenie, w którym brali udział nie powinno się bowiem zakwalifikować jako bójki, bo nie doszło między jego uczestnikami do żadnego kontaktu fizycznego. Obrońca oskarżonego, któremu grozi najwyższa kara, podobnie jak sam Filip S. utrzymują, że mężczyzna nie miał wiedzy, że posiada broń ostrą. Stalowowolanin miał ją nabyć na miejscowym targu od sprzedawcy z Ukrainy i był przekonany, że to broń hukowa. Przed 26 października 2020 r. nie używał jej. Sami oskarżeni poprosili są o uniewinnienie, po tym co się między nimi stało nie mają także do siebie pretensji. Postrzelony podczas zdarzenia dziękował nawet na sali sądowej drugiemu oskarżonemu za to, że ten uratował mu życie.

Podczas wtorkowej rozprawy doszło do nietypowej sytuacji. Jeden z oskarżonych bardzo źle się czuł i kilkakrotnie sygnalizował ten fakt sądowi, obrońcy, a także policjantowi, który go konwojował. Jego zachowanie wskazywało, że faktycznie cierpi i sąd zdecydował o wezwaniu do niego karetki pogotowia. Po przybyciu ratowników, mężczyzna został zbadany i podano mu środku uśmierzające ból, tak, że ostatecznie dotrwał do końca trwania rozprawy.

(bm)