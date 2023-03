W piątek, 10 marca dokonano uroczystego otwarcia wirtualnej strzelnicy, która powstała przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Wykonano ją w ramach realizowanego przez powiat niżański projektu „Strzelnica wirtualna w Powiecie Niżańskim” za łączną kwotę 270 tys. złotych.

Strzelnica wykonana została z myślą o klasach mundurowych, które funkcjonują w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Obiekt ten umożliwi niżańskiej młodzieży realizację podstawy programowej i nabywania konkretnych umiejętności.

Projekt, w ramach którego powstała wirtualna strzelnica przy RCEZ, realizowany był ze środków pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie nieco ponad 190 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji to z kolei 270 tysięcy, przy czym pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Uroczystość oficjalnego otwarcia nowo powstałego obiektu poprzedziło przecięcie wstęgi, którego dokonali uczniowie RCEZ. Następnie głos zabrał starosta niżański Robert Bednarz, wyjaśniając przy okazji, w jaki sposób niżańskiej młodzieży służyć będzie strzelnica.

– Jest to miejsce przygotowane właśnie po to, aby można było ćwiczyć i trenować umiejętności strzeleckie. Strzelnica ta będzie służyć w sposób szczególny naszej młodzieży Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Chcieliśmy dać jej szanse odbywania treningów, które to dają możliwość zapoznania się z bronią pod okiem instruktorów. Dzięki niej poszerzamy też ofertę edukacyjną naszej szkoły, aby zachęcić młodzież klas ósmych lub młodszą, do tego żeby wybierała nasze szkoły – mówił starosta. Głos zabrał również minister infrastruktury, Rafał Weber, który podkreślił jak potrzebna była ta inwestycja.

– Pamiętam jak w poprzedniej kadencji Sejmu, jeszcze gdy byłem członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, rozmawialiśmy na temat stworzenia takiego, programu, który wspierałby rozwój strzelectwa niemalże w każdym powiecie naszego kraju. Potrzeba ta wynikała też z głosów młodego pokolenia, aby stworzyć bezpieczne miejsce do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności strzeleckich, a także miejsc, które będą wykorzystywane przez wszystkich tych, którzy chcą rozwijać się w zakresie obsługi broni. Cieszę się, że starosta skorzystał z takiego programu i powstała ta wirtualna strzelnica. Warto inwestować w młode pokolenie, które w przyszłości będzie służyło Rzeczpospolitej właśnie w strukturach Polskiego Wojska – mówił poseł.

Z kolei dyrektor RCEZ Wacław Piędel dodał, że strzelnica będzie nie tylko służyć uczniom szkoły oraz Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec”, ale również innym szkołom, organizacjom oraz całej społeczności.

