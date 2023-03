W czwartek 16 marca około godz. 15.30 na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Popiełuszki zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba została poszkodowana.

W zdarzaniu uczestniczyły – pojazd marki Peugeot, kierowany przez 42-latkę, która poruszała się Al. Jana Pawła II w kierunku Niska, Citroen kierowany przez 63-latka, który poruszał się ul. Popiełuszki od strony Pysznicy, oraz pojazd marki Audi, którym kierowała 47-latka, która wykonywała manewr skrętu w prawo z ul. Popiełuszki w ul. Staszica.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że to 63-letni mężczyzna, kierując Citroenem, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, czym doprowadził do zderzenia najpierw z Peugeotem, a następnie z Audi. W wyniku zdarzenia ranna została 42-latka kierująca Peugotem. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.

Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pojazdów oraz miejsca zdarzenia, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic. Policjanci wyjaśniają przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku.