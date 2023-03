„Idę, bo szukam nadziei” – to hasło tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która w piątek, 24 marca, wyruszy ze Stalowej Woli w trzech różnych kierunkach. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 20 w kościele św. Jana Pawła II (parafia akademicka).

Po mszy uczestnicy wyruszą indywidualnie lub w małych grupach w nocną wędrówkę. Po drodze zatrzymują się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie przeczytają specjalnie dla nich przygotowane rozważania lub posłuchają ich, korzystając z urządzeń mobilnych. Na trasie obowiązuje „Reguła milczenia”. Poprzez wymagającą formułę EDK daje okazję do zmierzenia się z trudami i własnymi słabościami a przez to, do głębokiego przeżycia duchowego i spotkania z Bogiem.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to możliwość pokonywania trudności i własnych ograniczeń po to, aby stać się lepszym człowiekiem. Na tej drodze ważny jest trud i ekstremalność. Wychodząc z własnej strefy komfortu, można odkryć inny świat. Można zmienić pomysł na swoje życie. Przemieniając się, można zacząć żyć wyjątkowo – tak, że będzie to zachwycało innych. Właśnie po to jest Ekstremalna Droga Krzyżowa.

EDK jest świetnym rozważaniem dla ludzi, którzy dużo pracują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumulacja daje okazję do gruntowanego przemyślenia siebie.

W tym roku przygotowano trzy trasy do wyboru: ze Stalowej Woli do Sandomierza (41 km) , ze Stalowej Woli przez Radomyśl nad Sanem i z powrotem do Stalowej Woli (43 km) oraz ze Stalowej Woli do Janowa Lubelskiego (41 km).

W ubiegłym roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej udział wzięło ponad 150 osób.

Więcej informacji na temat tras oraz szczegóły dotyczące zapisów na stronie internetowej www.edk.org.pl.