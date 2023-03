Do wypadku z udziałem trzech pojazdów doszło 13 marca na drodze wojewódzkiej nr 985 relacji Tarnobrzeg – Mielec w miejscowości Siedleszczany. W zdarzeniu ucierpiał 53-letni kierowca osobówki. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego wypadku drogowego.

Do zdarzenia doszło przed godz. 11.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni mężczyzna kierujący pojazdem osobowym marki mazda, jadąc w kierunku Baranowa Sandomierskiego, zatrzymał się za pojazdem wykonującym manewr skrętu w lewo. W pewnym momencie 20-latek zauważył w lusterku, że jadąca za nim ciężarówka z naczepą nie hamuje. Kierowca mazdy, obawiając się najechania przez pojazd ciężarowy, ruszył do przodu, wjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z kią, która została zepchnięta na pobocze i wjechała do przydrożnego rowu. W tym czasie kierowca ciężarówki, chcąc uniknąć najechania na tył mazdy, zjechał na pobocze uderzając bokiem naczepy w barierę energochłonną. W wyniku wypadku ranny został 53-letni kierowca pojazdu marki Kia.

Policjanci ustalili, że uczestnicy zdarzenia drogowego byli trzeźwi.

Przez dwie godziny na tym odcinku droga zablokowana była w obu kierunkach. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Posterunek Policji w Baranowie Sandomierskim.

