W Stalowej Woli ruszają kolejne bezpłatne kursy programowania i kodowania dla uczniów klas 4-5 i 6-8. To wyjątkowy cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży organizowany przez KPRM i NASK, we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury i edukacji, przy wsparciu lokalnych samorządów. Aby wziąć w nich udział wystarczy się zarejestrować na stronie internetowej Klubu Młodego Programisty.

Bezpłatne kursy i warsztaty organizowane przez Klub Młodego Programisty to zajęcia wprowadzające w świat kodowania prowadzone tak, by inspirowały do odkrywania swoich własnych talentów. Tym bardziej, że jest to język przyszłości – dziś niemal wszystkie systemy, z których korzystamy, a także aplikacje, strony internetowe, czy nawet gry, stworzone zostały tym językiem. I o tym będą najbliższe kursy dla dzieci i młodzieży z Stalowej Woli i okolic organizowane w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oddziale Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17 (wejście od Kwiatkowskiego), w terminach:

Kursy dla klas 4-5 już się rozpoczęły (można dopisać się na zajęcia). Warsztaty prowadzimy we wtorki o godz. 15:00-16:00, 16:15-17:15, 17:30-18:30.

Kursy dla klas 6-8 startują 4 i 13 kwietnia 2023 r. Warsztaty prowadzimy we wtorki o godz. 17:00-18:30 oraz czwartki o godz. 15:30-17:00, 17:15-18:45.

Kluby to część projektu realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (Cyfryzacja KPRM) w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK, skierowanego do uczniów z 16 mniejszych miejscowości, takich jak: Busko-Zdrój, Chełm, Działdowo, Grajewo, Gryfino, Luboń, Nakło, Namysłów, Nowa Sól, Oleśnica, Sieradz, Skawina, Słupsk, Stalowa Wola, Żywiec oraz Wyszków. Udział w zajęciach jest bezpłatny ale decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już dziś należy zarejestrować się pod adresem https://www.klubmlodegoprogramisty.pl/rejestracja/

Nie chciałam wracać do domu, było super!

KMP utworzone zostały jesienią 2018 r. Od samego początku cieszyły się niemalejącą popularnością. Tylko w 2019 roku wzięło w nich udział ponad 21 tysięcy uczestników. W marcu 2020 roku warsztaty stacjonarne zostały zawieszone, a w ich miejsce zostały uruchomione warsztaty online, co pozwoliło na szersze dotarcie do większej liczby uczestników – w pojedynczym spotkaniu wirtualnym wzięło udział średnio 600 osób, a łącznie – w obu cyklach spotkań – ponad 12 000 uczestników!

O to, czy oferta warsztatów jest wciąż atrakcyjna dla dzieci i młodzieży, organizatorzy regularnie pytają uczestników. I tak wśród najmłodszych pojawiały się takie opinie jak: „Najbardziej podobała mi się praca z robotami. Bardzo mnie to interesowało. Szkoda że kurs trwa tak krótko. Z chęcią chciałabym uczestniczyć regularnie w tych zajęciach”; „Poznałem jeszcze bardziej program, który trochę znałem ze szkoły. Fajne było stworzenie własnego zwierzaka który świecił”; „Podobało mi się wszystko. Najbardziej podobało mi się zadanie z komarem (sprawdzanie, czy komar opuścił planszę)”; „Bardzo podobały mi się zajęcia, gdy używaliśmy mikrobita oraz gdy tworzyliśmy grę w flowlab”; „Najciekawsze było układanie programów w scratchu i sterowanie robotami”.

Kodowanie, programowanie to umiejętności przyszłości!

Z kolei rodzice uczestników – to właśnie dorośli mają największy wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych oraz wykorzystywanie technologii cyfrowych przez dzieci i młodzież – docenili kursy i warsztaty w następujący sposób: „Dzieci nie tylko siedziały przy komputerze, ale miały też inne zajęcia rozwijające, zajęcia odbywają się w pięknej i bezpiecznej przestrzeni”; „Dziecko wracając do domu ćwiczyło na telefonie to co danego dnia nauczyło się na zajęciach”; „Nowatorskie, ciekawe zajęcia których dziecko nie chciało opuścić”; „Po cyklu zajęć mój syn na informatyce jest najlepszy w klasie i to jest dla mnie dowód, że wyciągnął z tego tyle ile się dało”; „Kodowanie, programowanie to umiejętności przyszłości. Super, że mogliśmy z tych zajęć skorzystać, na dodatek bezpłatnie. Dziękujemy”.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Ideą Klubów jest promocja nauki logicznego myślenia, kodowania i programowania wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych, tak by jak największa grupa dzieci i młodzieży otrzymała wsparcie w nauce kodowania i programowania, które są kompetencjami przydanymi w przyszłości. Kursy są podzielone na 3 grupy wiekowe: dzieci z klas 1-3, 4-5 oraz młodzież z klas 6-8.

Zajęcia w Klubach prowadzą doświadczeni trenerzy i trenerki, a projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. To organizacja specjalizująca się w nauce dzieci i młodzieży programowania i korzystania z nowych technologii.

Co czeka uczniów na kursach Klubach?

pisanie programów w Scratchu Juniorze i w Scratchu,

kodowanie na macie, bez urządzeń cyfrowych,

tworzenie projektu muzycznego z użyciem płytki Makey Makey i przedmiotów przewodzących prąd,

trenowanie sztucznej inteligencji,

eksperymentowanie z zestawem młodego inżyniera,

programowanie robotów,

uczenie się algorytmicznego myślenia pisząc programy.

Kurs dla klas 4-5

To 10 godzinnych spotkań w atmosferze świetnej zabawy, współpracy, kreatywności i aktywności. Co mamy w planach? Między innymi kreatywne, oryginalne i nietuzinkowe zabawy ze Scratchem, narzędziem do nauki programowania oraz połączenie go z eksperymentami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Uczestnicy i uczestniczki poznają dwa narzędzia do projektowania i programowania aplikacji mobilnych, po czym stworzą swoją autorską grę na smartfona. Dzięki możliwości pracy z robotami edukacyjnymi, stworzą pojazdy na kształt łazików marsjańskich, które następnie wprawią w ruch, realizując misję na Księżycu. Młodzi programiści i młode programistki staną się ponadto autorami i autorkami interaktywnego plakatu, a także wezmą udział w wyzwaniu polegającym na projektowaniu wynalazku.

Kurs dla klas 6-8

Kurs dla uczniów i uczennic klas 6-8 to 10 półtora godzinnych spotkań z dużą dawką programistycznych wyzwań, nauki przez działanie, współpracy z rówieśnikami oraz rówieśniczkami i – oczywiście – dobrej zabawy. Młodzież sprawdzi, jak uczą się komputery, przeprowadzając trening uczenia maszynowego w zakresie rozpoznawania grafiki i dźwięku. Z biernych użytkowników uczestnicy i uczestniczki staną się twórcami oraz twórczyniami gry komputerowej. Korzystając ze zdobytej wiedzy na temat programowania wizualnego i tekstowego wezmą udział w wyzwaniu wydostania się z programistycznego escape roomu. Podczas kursu sprawdzimy, czy umiejętność programowania przydaje się podczas komponowania muzyki czy tworzenia układów tańca. Roboty edukacyjne pomogą w doskonaleniu umiejętności tworzenia skryptów precyzyjnego ruchu po torze przeszkód, a mikrokomputery dadzą szansę na realizację dwóch niezwykłych wynalazków, służących zdrowiu i naszej planecie.