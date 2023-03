W kwietniu na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli odbędzie się turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy U-19 kobiet. Rywalkami Polek o awans do finałów będą: Belgijki, Czeszki i Swajcarki.

Informację o turnieju podali na wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej w PCPN; prezes Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie, Mieczysław Golba oraz prezydent Stalowa Woli, Lucjusz Nadbereżny.

– Cieszę się bardzo, że po raz kolejny będziemy organizatorami meczu reprezentacji Polski. W ubiegłym roku na pięknym stadionie w Stalowej Woli reprezentacja Polski mężczyzn U-20 pokonała Portugalię, strzelając trzy gole i mam nadzieję, że ten obiekt będzie szczęśliwy także dla naszych pań – mówił prezes Mieczysław Golba. – Ranga turnieju jest bardzo wysoka. To nie będę mecze towarzyskie, tylko walka o to, by znaleźć się w gronie 8 najlepszych europejskich drużyn w kategorii U-19, dlatego spodziewam się olbrzymich emocji, a jednocześnie liczę na wsparcie kibiców stalowowolskich.

A tych nie powinno zabraknąć, ponieważ wstęp na każdy mecz rozgrywany przy ul. Hutniczej będzie bezpłatny. Wystarczy przed każdym spotkaniem odebrać w kasie bilet.

– Pragnę podziękować panu senatorowi, prezesowi Golbie oraz PZPN-owi i Podkarpackiemu ZPN, że zadecydowali o tym, by tak ważne mecze rozgrywane były w Stalowej Woli. To wielki dla nas zaszczyt gościć po raz kolejny reprezentację Polski oraz także trzy inne zespoły europejskie – powiedział prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny. – My również mamy klub piłkarski, który od lat zajmuje się od szkoleniem dziewcząt – jest to Aquila Stalowa Wola – i mam nadzieję, że tak ważny turniej, najważniejszy w tym roku dla naszej reprezentacji narodowej kobiet w tej kategorii wiekowej, będzie dla nich oraz dla innych dziewcząt, które marzą o karierze piłkarskiej, wielką inspiracją. Zapraszam bardzo serdecznie mieszkańców Stalowej Woli i całego regionu, aby na naszym pięknym nowoczesnym obiekcie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej kibicować polskiej reprezentacji i mam nadzieję, że ponownie nasz obiekt będzie dla nas szczęśliwy i turniej zakończy się sukcesem Polek.

Polską reprezentację prowadzi pochodząca z Leska trenerka Katarzyna Barlewicz. Jako 14-latka trafiła z miejscowej Sanovii do Sokoła Kolbuszowa Dolna, w którym zadebiutowała w seniorskiej piłce na zapleczu ekstraklasy. Później występowała w Cisach Nałęczów, AZS Wrocław (mistrzostwo Polski 2008), Pogoni Szczecin i Zagłębiu Lubin, a także w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Jest absolwentką wrocławskiego AZS i kilku lat pracuje z młodzieżowymi reprezentacjami Polski.

Program turnieju kwalifikacyjnego w Stalowej Woli:

5 kwietnia (środa): Polska – Szwajcaria (12), Serbia – Czechy (18).

8 kwietnia (sobota): Polska – Czechy (12), Serbia – Szwajcaria (18).

11 kwietnia (wtorek): Polska – Serbia (12), Szwajcaria – Czechy (12) – to spotkanie zostanie rozegrane na IzoArenie w Boguchwale.