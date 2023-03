Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg na zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Oferty można składać do 14 kwietnia.

– To zadanie dotyczy budowy nowych dróg na Strategicznym Parku Inwestycyjnym wraz z infrastrukturą zbiornika retencyjnego oraz całym systemem odwodnienia wody deszczowej. W ramach zadania przetargowego do realizacji mamy ponad 9 km dróg, które będą do wykonania albo zaprojektowania i wykonania – mówił na ostatniej sesji prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Pierwsza droga to jest ta biegnąca od ulicy Tołwińskiego, od hali Agencji Rozwoju Przemysłu wzdłuż działki inwestycyjnej HSW, biegnąc dalej wzdłuż SK Nexilis i prowadząc do terenu inwestycyjnego przy firmie Thoni Alutec. Budując tam cały, główny korytarz komunikacyjny strefy ekonomicznej, układ trzech rond – poinformował włodarz miasta.

Kolejna planowana droga, to ciąg 4-jezdniowy. – Kolejna droga to jest droga prowadząca od firmy Thoni Alutec przekrojem 4-jezdniowym w stronę południową do drogi wojewódzkiej projektowanej do realizacji przez marszałka województwa podkarpackiego prowadzącej do drogi szybkiego ruchu S19. I kolejna droga, jest to droga Przyszowska, biegnąca od ronda przy kuźni, przy naszym zakładzie gospodarowania odpadami, do wylotu do ulicy Bojanowskiej. Tutaj z dwoma rodzajami przekrojów, na wysokości kuźni, Alutecu i działki inwestycyjnej 50 hektarowej będzie to przekrój 4 pasów, natomiast w stronę ulicy Bojanowskiej będą to dwa pasy ruchu – mówił prezydent.

Ponadto w ramach tej inwestycji planowana jest budowa zbiornika retencyjnego z całym system odwonienia wody deszczowej ze wszystkich tych dróg. – W tym zamówieniu mamy również zamówienie zaprojektowania blisko 4 km dróg dodatkowych. W zależności od rozstrzygnięcia przetargu będziemy decydować o dołączeniu do zamówienia i zleceniu ich realizacji – mówił prezydent.

Dodał, że podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na maj/czerwiec. Prace przy realizacji tego zadania mają potrwać do końca 2025 roku. – Harmonogram bardzo napięty, ale jednocześnie spójny ze wszystkimi innymi działaniami które obecnie w ramach nowego układu komunikacyjnego, podejmujemy na terenie miasta Stalowej Woli – zaznaczył włodarz miasta.