To, na co mogą narzekać kierowcy podróżujący drogą ekspresową S19 Rzeszów-Lublin, to brak na tym odcinku stacji paliw. GDDKiA informuje jednak, że na dwóch MOP-ach dzierżawca projektuje już stacje wraz z obiektami gastronomicznymi. Ważne jest również to, że pomiędzy Lublinem i Rzeszowem działają już wszystkie MOP-y.