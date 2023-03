W poniedziałek 13 marca miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki”. Modernizacji poddany zostanie odcinek o długości ponad 6,5 km. Zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Zadanie, które rozpoczynamy planowane było na przełomie ostatnich 5 lat. Jeszcze w 2016 roku, ta droga powiatowa uwzględniała dwa odcinki, które na ówczesny czas były odcinkami dróg gminnych leżących na terenie gmin Jarocin oraz Ulanów. Wówczas to wójt Zbigniew Walczak i burmistrz Stanisław Garbacz zwrócili się z taką prośbą aby z tego ciągu zrobić, jeden długi ciąg powiatowy. Podjęliśmy takie działania, powstała droga powiatowa Huta Deręgowska – Szyperki, która uwzględniała te ciągi gminne i częściowo już naszą drogę powiatową. Rozmawialiśmy również o działaniach, które należy podjąć tak aby to zadanie zrealizować. Procedura przejęcia tych dróg, wpisania ich na stan dróg powiatowych, jak również działania związane z projektowaniem zajęły nam prawie 3 lata. A w międzyczasie rozglądaliśmy się za dofinansowaniem, podejmowaliśmy działania, aby móc aplikować o środki zewnętrzne. Pojawił się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, do którego to programu złożyliśmy wniosek – mówił Robert Bednarz, starosta niżański.

Inwestycja będzie realizowana na terenie trzech gmin Nisko, Jarocin i Ulanów. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 1049R na długości ponad 6,5 km. Zadanie swoim zakresem obejmuje następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, umocnienie rowów, ściek przykrawężnikowy, zjazdy na posesję, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym przejście dla pieszych z oświetleniem, oznaczenie pionowe i poziome, punktowe elementy odblaskowe, poręcze i bariery ochronne. Projekt zakłada także ponad 3 km ścieżkę rowerową, ponad 3,5 kilometrowy chodnik oraz przebudowę skrzyżowań.

Wartość zadania wynosi 16 242 657,81 zł z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 9,7 mln zł.

– Założenie, które leżało u podstaw stworzenia stabilnego narzędzia dzięki, któremu drogi lokalne, będą podlegały takiej radykalnej zmianie jest cały czas aktualne. Od 2019 roku, czyli od tego pierwszego roku, w którym to narzędzie zostało wprowadzone my ten instrument ulepszamy, staramy się wprowadzać takie komponenty, które wpisują się w potrzeby lokalnych samorządów zarówno na poziomie gminnym, powiatowym jak i wojewódzkim. (…) Cieszę się ze infrastruktura, która jest realizowana, inwestycje które są realizowane wykonywane są w sposób kompleksowy. Służą w sposób ewidentny do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, także niechronionych uczestników ruchu drogowego. I takie zadania są bardzo mile widziane, zależy nam na tym żeby ta infrastruktura służyła wszystkim – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.