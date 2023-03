65-letni kierowca toyoty yaris wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie upewnił się, co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru i doprowadził do zderzenia z oplem insignią. Opel zepchnięty na przeciwny pas ruchu, uderzył przodem w naczepę ciężarówki, która w tym czasie zatrzymała się przed przejściem dla pieszych. Do wypadku doszło w miejscowości Trześń.