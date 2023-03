Gmina Pysznica planuje przebudowę drogi gminnej nr 101234R od km 0+000 do km 0+990 w m. Kłyżów – Krzaki. Na realizacje inwestycji gmina uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 425 175 zł.

– To droga łączącą dwie miejscowości, miejscowość Kłyżów z miejscowością Krzaki. Jest to odcinek blisko kilometrowy. To droga bardzo potrzebna w naszej gminie ponieważ bardzo dużo mieszkańców korzysta z tej drogi, w tym momencie jest to droga gruntowa, utwardzana kamieniem, a teraz będzie to droga asfaltowa – mówił Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w okolicy terenów w większości niezabudowanych. Planowana do przebudowy droga gminna od strony zachodniej łączy się z ulicą Błońską natomiast od strony wschodniej z ul. Polną. W stanie istniejącym posiada ona liczne wyboje, deformacje i nierówności zarówno w nawierzchni jezdni jak i poboczy gruntowych. Przylegająca ul. Błońska i ul. Polna są drogami o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej. Stanowią główną oś komunikacyjną z pobliskimi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Planowana do modernizacji droga gminna posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego o zmiennej szerokości od 2,5 m do 3,0 m.

Drogę zaprojektowano jako jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,5 m, z poboczami z kruszywa o szerokości po 0,75 m oraz z mijanką od km 0+624 do km 0+653 o szerokości 5,0 m.

Odwodnienie jezdni drogi odbywać się będzie poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem do gruntu.

Oferty w ogłoszonym przetargu można składać do 22 marca. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 175 dni na realizację tego zadania.