W 2023 roku podatnicy mogą przekazać dla organizacji pożytku publicznego nie 1 proc. podatku, jak miało to miejsce dotychczas, ale 1,5 proc. Dotyczy to również rocznych rozliczeń PIT za 2022 rok.

Podczas tegorocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych (PIT) dla organizacji pożytku publicznego (OPP) można przekazać już nie 1 proc. swojego podatku, ale 1,5 proc.

Organizacje pożytku publicznego, które są beneficjentem środków z 1 proc. PIT, od pewnego czasu skarżyły się, że pandemia, inflacja i inne zmiany coraz bardziej negatywnie odbijają się na ich zasobach, które finalnie trafiają do potrzebujących. Podwyższenie limitu PIT, który można przekazać na różnego rodzaju działalność dobroczynną, pozwoli ten problem częściowo rozwiązać.

Każdy podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego podatku. Co ważne, przekazując 1,5 proc. ze swojego PIT-u, nikt nie traci swoich pieniędzy. Rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Za to może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5 proc. rocznego podatku. Należy w nie wpisać numer KRS organizacji, dla której zamierzamy przekazać część swojego podatku oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5 proc. Ważne, aby nie popełnić błędu szczególnie w numerze KRS, bo jego poprawienie może być niemożliwe.

W 2023 roku za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu niektórzy podatnicy po raz pierwszy rozliczą się w innym terminie niż w 2022 roku. Bez zmian pozostanie termin 2 maja 2022 skierowany dla deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38. Zmienił się termin składania PIT-28 (ryczałt) oraz PIT-16A (kart podatkowa). Przedsiębiorcy na karcie podatkowej bądź opodatkowani ryczałtem zyskali w 2023 roku więcej czasu na rozliczenie. W ich przypadku nowy termin przypada również do 2 maja.