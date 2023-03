Władze gminy i miasta Nisko chcą wybudować obwodnicę od południowej strony zbiornika wodnego w Podwolinie. To bardzo duża i kosztowna inwestycja. Gminy nie stać na zrealizowanie jej ze środków własnych bo potrzeba aż 14 mln złotych. Jak się okazuje zdobycie dofinansowania też nie jest łatwe.

To miałby być blisko 2 kilometrowy odcinek drogi. Przebiegałby po południowej stronie zbiornika wodnego łącząc ulicę Słoneczną w Nisku z ulicą pod roboczą nazwą Borowina. Droga ta miałaby mieć ciąg pieszo-rowerowy oraz na całej długości parkingi dla osób wypoczywających nad zalewem.

Szacowany koszt tej inwestycji to około 14 mln złotych. Gmina Nisko już w 2022 roku starała się o dofinansowanie tego zadnia z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wtedy się nie udało. W tym roku podjęto kolejną próbę i aktualnie inwestycja znajduje się na liście rezerwowej. Jak zapowiada burmistrz Waldemar Ślusarczyk jeśli nie uda się pozyskać dofinansowania to gmina sama zacznie przygotowywać projekt.

– Zastanawiamy się mocno, jeżeli nie otrzymamy dofinansowania to nie możemy sobie sami pozwolić na tę budowę. Koszt budowy tej drogi to około 14 mln złotych. Bez tego będziemy robić ją krok po kroku i myślę, że w tym roku się rozstrzygnie. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowanie rozpoczniemy od projektowania. Jeżeli będziemy mieli dokumentację to myślę, że następny nabór z Rządowego Funduszu Dudowy Dróg to dofinansowanie pozwoli nam otrzymać – mówi Waldemar Ślusarczyk.

