W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, dofinansowanego ze środków MKiDN, ogłoszono ciekawą kampanię dla młodych i najmłodszych czytelników. To „Książkowy Niekalendarz” – inspiracje, aktywności z książką i najważniejsze literackie rocznice. Do akcji możemy dołączyć z naszymi dziećmi za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

„Książkowy Niekalendarz” to zestaw 12 kart z wyzwaniami czytelniczymi na każdy miesiąc w bieżącym roku, zachęcającymi do odwiedzenia biblioteki i sięgnięcia po książkę.

Dodatkowo, aby zachęcić najmłodsze dzieci do codziennego czytania, wśród udostępnionych materiałów znajduje się karta czytelnicza „Książka – stosuj codziennie”, w której zrealizowane zadanie, jest zaznaczane przez młodego czytelnika, uśmiechem. A chodzi o czytanie codzienne przez co najmniej siedem minut. Wyjątkową kartę czytelniczą stalowowolscy bibliotekarze już przygotowali i rozdadzą chętnym, którzy przystąpią do zabawy. Na koniec każdego miesiąca będzie czekał na nich także dyplom z gratulacjami za aktywne czytanie.

W „Książkowym Niekalendarzu” na przykład marzec jest zielony. A oto jakie zadania czekają na młodych Czytelników w tym miesiącu: w marcu przejrzyj atlas roślin lub owadów i zapamiętaj najdziwniejszą według Ciebie nazwę. Odszukaj też gatunek zwiastujący wiosnę, którego będziesz wypatrywać na spacerach. Wiosenne porządki książkowe? Książki, do których nie zamierzasz wracać, wymień na inne, sprzedaj, uwolnij lub odnieś do biblioteki – zrobisz miejsce na nowe. W marcu przypada Światowy Dzień Poezji, a 2023 to rok Wisławy Szymborskiej. Przeczytaj kilka jej wierszy!

– Serdecznie zachęcamy młodych czytelników do włączenia się w kampanię promującą czytelnictwo. Na wszystkich chętnych, w naszych pięciu placówkach na terenie miasta czekają już specjalne karty z wyzwaniem, realizowanym przez cały miesiąc, a w kolejnym kroku mamy nadzieję rozdać jak najwięcej dyplomów za uczestnictwo – zapraszają stalowowolscy bibliotekarze.

Wyzwania na kolejne miesiące będą dostępne w każdej z placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.