Za nami największy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” na Podkarpaciu. 5 marca na starcie biegu w Leżajsku stanęło blisko 1000 osób. Wśród uczestników byli zarówno doświadczeni biegacze, jak i całe rodziny z dziećmi. Tegoroczny leżajski bieg był wyjątkowy. Oprócz wymiaru patriotycznego, dzięki Fundacji PKO BP miał też wymiar charytatywny. Biegacze pobiegli dla 6-letniej Ani z Sarzyny.

Choć bieg w Leżajsku ruszył dopiero o godz. 12, już od wczesnego poranka na placu przed Miejskim Centrum Kultury trwały przygotowania. Rozkładano punkt wydawania pakietów startowych oraz punkty promocyjne, w tym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku, 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska, Jednostki Strzeleckiej 2035 w Leżajsku oraz Poczty Polskiej.

– Po godzinie 10 rozpoczęliśmy wydawanie numerów startowych dla zapisanych osób. Wspaniale z tym zadaniem poradzili sobie wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie. Kilka minut przed godz. 12 oficjalnie przywitaliśmy naszych biegaczy oraz zaproszonych gości. Po odśpiewaniu hymnu i wspólnym odliczaniu biegacze ruszyli, by pokonać 1963 metry ulicami Leżajska – mówi Agnieszka Kopacz, koordynatorka biegu.

Na pierwszych 800 osób na mecie czekały pamiątkowe medale, zaś na najszybszych pamiątkowe puchary, które ufundował pomysłodawca organizacji biegu w Leżajsku poseł Jerzy Paul. Wśród wszystkich posiadających numery startowe rozlosowano nagrody przekazane przez sponsorów.

– Przygotowanie tak dużego wydarzenia wymagało od nas wiele pracy, ale widok zadowolonych uczestników biegu po raz kolejny pokazał nam, że było warto. Cieszymy się, że wsparło nas – organizatorów, tak wiele osób i instytucji, w tym Fundacja PKO BP, która dofinansowała nasz projekt XI edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2023” w Leżajsku oraz zachęciła do organizacji akcji charytatywnej dla Ani – dodaje koordynatorka biegu. – Mała Ania wraz z mamą i najbliższymi wzięła udział w biegu. Dla nich także to było ważne wydarzenie. Ania jest jedyną osobą w Polsce ze diagnozowaną mutacją genetyczną Camta 1. Dziewczynka potrzebuje stałej rehabilitacji, a to wiąże się z kosztami. Każdy z biorących udział w dzisiejszym biegu, przyczynił się do pomocy, jaką Fundacja PKO BP udzieli Ani.