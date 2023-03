Za nami kolejna edycja Zapasów Tanecznych. XVI już z kolei Przegląd Zespołów Tańca Sportowego odbył się w piątek, 3 marca w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nisku. Tego dnia pasjonaci tańca prezentowali swoje umiejętności w trzech kategoriach tanecznych: „cheerleaderek”, „show dance” oraz w „innych formach tańca”. Ostatnia kategoria taneczna wprowadzona została jako odpowiedź na potrzebę uwzględnienia w konkursie układów tanecznych charakterystycznych dla disco dance, disco show oraz hip – hopu.

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 27 zespołów z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Gościnnie zaprezentowały się również zespoły Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Jury w składzie: Justyna Stasiak, Teresa Świdecka – Węglarz i Lidia Zastawna postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii tanecznej „Cheerleaderki” w grupie wiekowej I – od 9 do 12 lat – I nagrodę przyznano Bieszczadzkiej Akademii Cheerleaderek GR V z UKS Cheerleaders Ustrzyki Dolne, drugą zaś Bieszczadzkiej Akademii Cheerleaderek GR VI z UKS Cheerleaders Ustrzyki Dolne, a trzecią Iskierkom z GOSIR w Jedliczu. W kategorii tanecznej „Cheerleaderki” w grupie wiekowej II – Od 13 do 18 lat – zwyciężyły tancerki Lilia Leżajsk z Akademii Gimnastyki i Sportu w Leżajsku, drugie miejsce przyznano natomiast Bieszczadzkiej Akademii Cheerleaderek GR VII z UKS Cheerleaders Ustrzyki Dolne.

Również i kategoria taneczna Show Dance została podzielona na dwie odrębne grupy wiekowe. W pierwszej z nich, skierowanej do uczestników w wieku od 9 do 12 lat, jury pierwsze miejsce przyznało zespołowi Iskierka Łańcut z łańcuckiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „Gest”, drugie miejsce zajął Sardian „A” z GCK w Jeżowem, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Sardian „B” również z GCK w Jeżowem. Wyróżnienie powędrowało z kolei do Zespołu Tanecznego Element I z GOKSTIR w Jarocinie. W grupie wiekowej dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat prym wiódł zespół Iskierka Łańcut z łańcuckiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „Gest”, zaraz za nim był Teatr Tańca „AleToNic” z SCK w Mielcu i z trzecią nagrodą – Sardian „C” z GCK w Jeżowem.

Inne formy tańca w kategorii wiekowej 9-12 lat zdominował zespół Freak dance Kids z Freak Dance Academy Krasnystaw. Na drugim miejscu znalazł się Freak Dance Diamonds również z Freak Dance Academy Krasnystaw. Trzecią nagrodę przyznano zespołowi Venus z GCKCIS w Chorkówce. W kategorii od 13 do 18 lat zwycięstwo odniósł ponownie zespół Freak Dance. Drugie miejsce przypadło Freak Dance Crystals, a trzecie składkowi Nova z MDK w Biłgoraju.

