Od 4 marca w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji dostępna jest twórczość kolejnego artysty związanego z Niskiem. Swoją wystawę malarstwa prezentuje Magdalena Suszek-Bąk. Na ekspozycji można zobaczyć cykl obrazów, wykonanych w technice olejnej i akrylowej, inspirowanych geometrią, symetrią figur oraz światłem, któremu autorka nadała nazwę „Nowa Rzeczywistość”.

Artystka urodziła się w 1984 roku, pochodzi z Zarzecza. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Ukończyła Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2008 roku. Pracę dyplomową wykonała w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Gustawa Wiktora oraz pracowni rysunku prof. Marleny Makiel-Hędrzak i prof. Stanisława Góreckiego. To również absolwentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie w pracowni malarstwa prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora sztuki. W latach 2008/2009 oraz 2011/2013 pracowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadząc zajęcia dydaktyczne z rysunku i malarstwa. Przynależy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Zajmuje się malarstwem oraz rysunkiem. Od 2013 roku tworzy animacje przy użyciu piasku i soli. Występuje przed szerokim gronem publiczności w Europie oraz Azji przy okazji wydarzeń kulturalnych, koncertów, rozdań nagród oraz imprez okolicznościowych. Jest laureatką wielu wyróżnień i nagród w konkursach artystycznych.

Podczas oficjalnego otwarcia wystawy swoich prac, Magdalena Suszek-Bąk opowiedziała o poszukiwaniu malarskiej „Nowej Rzeczywistości” oraz obrazach, które ją tworzą.

– Po wieloletniej przerwie pojawiły się prace figuratywne. Wcześniej, wykonując dyplomy czy to w rzeszowskiej uczelni, czy krakowskiej, byłam bardziej w obszarze aspiracji, które widać tutaj za naszymi plecami – mówiła artystka. – W pewnym momencie jakby przerwa związana z wychowaniem dzieci, gdzie mniej intensywnie miałam możliwość malować, pozwoliła mi złapać oddech i poszukać tej „Nowej Rzeczywistości” i wrócić trochę bardziej do sztuki przedstawiającej. Myślę, że tytuł wystawy jest tak szeroki, że w dzisiejszych czasach każdy może zinterpretować po swojemu. Spójna jest kolorystyka prac. Myślę także, że klimat jest spójny i cieszę się bardzo, że mam możliwość zaprezentowania się tutaj w Nisku. Jest to bardzo miła dla mnie okoliczność – podsumowała Magdalena Suszek-Bąk.

Jej prace w NCHiT oglądać będzie można do 17 kwietnia.

