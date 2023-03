Stalowowolski magistrat rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. „Mikroinstalacje OZE w gminie Stalowa Wola”. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie pochłonie blisko 7,5 mln zł.

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 437 gospodarstwach domowych z terenu gminy Stalowa Wola. Łączna moc instalacji wyniesie min. 1740,80 kWp. Zamontowane instalacje muszą być zdolne do wyprodukowania min. 1 452,78 MWh energii elektrycznej w ciągu roku, wytworzona w nich energia elektryczna ma być wykorzystywana na potrzeby bieżące gospodarstw domowych, a jej niewykorzystane nadwyżki, przesyłane do sieci elektroenergetycznej na zasadach określonych w ustawie OZE.

Zamówienie obejmuje m. in. opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji, przeszkolenie użytkowników, co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, rozruch techniczny i technologiczny instalacji.

– Wybór wykonawcy na „Mikroinstalacje OZE w gminie Stalowa Wola – panele fotowoltaiczne”, to kolejny krok w realizowaniu ambitnego planu budowania Stalowej Woli jako miasta czystego, ekologicznego i nowoczesnego. Wśród tak wielu inicjatyw, jakie podejmujemy w tym zakresie panele fotowoltaiczne dla mieszkańców są bardzo istotnym elementem wspólnego tworzenia eko miasta. Pokazujemy naszymi działaniami, że dbanie o czyste powietrze, wdrażanie ekologicznych technologii i umiejętność korzystania z przeznaczonych na to środków stają się priorytetem miasta Stalowej Woli – powiedział Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.