Marka Recman 17 marca będzie obchodzić dwunastą rocznicę otwarcia salonu w Tarnobrzegu. Z tej okazji na wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą salon mieszczący się przy ul. Sienkiewicza 16, czeka niespodzianka: 20% rabat przy zakupie dwóch nieprzecenionych produktów!

Znana na polskim rynku od 1986 roku firma Recman to polska marka z ponad 36-letnim doświadczeniem w krawiectwie męskim. Jej projektanci wyznaczają trendy mody męskiej, z najwyższą starannością pracując nad każdym detalem. To podejście sprawiło, że z niewielkiego zakładu firma przerodziła się w dynamicznie rozwijającą się markę odzieżową.

Flagowym wyrobem marki Recman są garnitury oraz marynarki wytwarzane w Polsce z najwyższej jakości materiałów. W asortymencie znajdują się również m.in. koszule, spodnie, kurtki, płaszcze, swetry i bluzy, bieliznę, obuwie oraz stylowe akcesoria. Od 2011 roku Recman jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski Mężczyzn w Tenisie, a od 2014 roku współpracuje z Fundacją Mam Marzenie, z którą realizuje projekt Muszka Marzeń.

To jednak nie koniec niespodzianek! Specjalnie dla naszych czytelników wspólnie z marką Recman przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody:

· 1 nagroda: perfumy Black by Recman,

· 2 nagroda: spinki Recman,

· 3 nagroda: krawat.

Aby wziąć udział w konkursie, odpowiedz na pytanie: Wymień ponadczasowy element garderoby męskiej i uzasadnij swój wybór. Odpowiedź prześlij na adres mailowy sztafeta.ogloszenia@gmail.com. Czekamy do 16.03.2023 do godziny 24.00! Nagrodzimy trzy najciekawsze i najbardziej trafne odpowiedzi. Zwycięzców poinformujemy drogą mailową. Nagrody będą do odebrania w naszej redakcji (Ofiar Katynia 30, Stalowa Wola).

https://www.recman.pl/

Zapraszamy także do polubienie fanpage’a marki na Facebooku (klik) oraz Instagramie (klik).

Regulamin konkursu