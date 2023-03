Na terenie gminy Harasiuki trwa remont i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858. Nowej nawierzchni doczeka się odcinek Dąbrowica – Harasiuki o długości 6,6 km. W ramach zadania wybudowany zostanie również nowy most na rzece Borowina w miejscowości Sieraków. Choć prace budowlane już trwają, to 9 lutego odbyło się uroczyste wbicie łopaty przez przedstawicieli samorządów województwa, samorządów lokalnych i wykonawcę.

Inwestycja, o której mowa, dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 858 i składa się z dwóch etapów. Pierwsze zadanie o wartości prawie 40 mln złotych obejmuje remont drogi 858 na odcinku Dąbrowica-Sieraków i jest w całości finansowane z budżetu województwa. Drugie dotyczy rozbudowy odcinka Sieraków-Harasiuki wraz z budową mostu na Borowinie w miejscowości Sieraków. Ta część będzie kosztować ponad 9 mln złotych, z czego 5 mln złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

– Ponad 30 lat czekaliśmy na przebudowę tej drogi, ale dzisiaj nie boję się użyć określenia, że jest to dla naszych samorządów, a w szczególności dla gminy Harasiuki historyczna chwila, ponieważ warto było czekać tyle lat, żeby w sposób kompleksowy ten odcinek drogi tak, ważnej, dla nas drogi wojewódzkie 858 przebudować – mówił wójt gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka.

Głównym celem projektu jest umożliwienie przejazdu pomiędzy miejscowościami Dąbrowica i Sieraków. Ważne jest również to, że ta droga nie będzie stanowiła ograniczeń dla samochodów ciężarowych.

– Inwestycja składa się z dwóch odcinków. Jeden odcinek drogi wojewódzkiej po nowym śladzie to długość prawie 3,5 km. Parametry dopuszczalne pod ruch samochodów ciężarowych, czyli nośność 115 kN, szerokość jezdni 7 metrów, dodatkowo dwa zbiorniki retencyjne do odprowadzania wód opadowych i dwa przejścia dla zwierząt oraz jedn przepust ogólny pod koroną drogi. Drugi odcinek to wzmocnienie oraz przebudowa mostu, na którym obecnie obowiązuje ograniczenie do 15 ton. Ten odcinek też będzie miał parametry drogi budowanej po nowym śladzie – wyjaśnił Maciej Łukaszek, dyrektor techniczny Oddziału Rzeszów firmy Strabag, wykonawcy zadania.

Droga 858 przebiega w dużej mierze przez tereny leśne, a w odcinku około 2,5 km jest to droga gruntowa, jednojezdniowa. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie nie tylko droga 858, ale powstaną również m.in. nowe skrzyżowania z drogami gminnymi, przebudowane zostaną zjazdy, powstaną zatoki autobusowe, chodniki dla pieszych oraz oświetlenie.

Jak powiedział podczas uroczystości marszałek Władysław Ortyl, ta droga od dawna była bolączką na mapie województwa podkarpackiego.

– Ta droga jest rzeczywiście „piętą Achillesową” naszego systemu dróg. O tej drodze nie tyle marzono, co starano się o to, żeby została zrealizowana jeszcze w ubiegłym wieku. W szczególny sposób chcę podziękował ministrowi Rafałowi Weberowi, który uruchamia potężne inwestycje w postaci dróg ekspresowych, autostrad, widzimy go często w różnych częściach kraju, ale też stara się wspierać i wspiera właśnie takie, małe inwestycje na drogach wojewódzkich – mówił marszałek Ortyl.

Na remont drogi 858 na odcinku Dąbrowica-Sieraków wykonawca ma czas do 30 listopada br. Z kolei remont odcinka Sieraków – Harasiuki wraz z budową mostu planowo powinien zakończyć się w czerwcu 2024 roku. Wykonawca chce jednak połączyć te dwie inwestycje i obie zakończyć jeszcze w tym roku.