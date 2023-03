Policja zabezpieczyła marihuanę, mefedron oraz metaamfetaminę. Łącznie ponad 340 g substancji zabronionych. Za to przestępstwo narkotykowe odpowiedzą trzej mieszkańcy powiatu niżańskiego. Dwóch z nich najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Wobec trzeciego prokurator zastosował policyjny dozór.

– W ubiegłym tygodniu, policjanci z posterunku policji w Pysznicy, w trakcie patrolu zauważyli nieprawidłowo zaparkowany pojazd, a przy nim dwóch stojących mężczyzn. Podczas wykonywanych czynności jeden z mężczyzn zaczął się nerwowo zachowywać i nie wiedział co ma zrobić z rękoma. Wzbudziło to podejrzenie mundurowych. Na pytanie policjantów, czy posiada przy sobie substancje zabronione, nic nie odpowiedział. Podczas przeprowadzonej kontroli osobistej, w kieszeni kurtki 20-latka, znaleźli woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Drugi z mężczyzn, 39-latek, wydał dobrowolnie woreczki z zawartością białego proszku oraz suszu roślinnego. Obaj zostali zatrzymani – relacjonuje młodszy aspirant Małgorzata Kania, oficer prasowy z KPP w Stalowej Woli,

Kryminalni, wspólnie z zatrzymanymi mężczyznami udali się do miejsc ich zamieszkania. W domu 20-latka policjanci znaleźli woreczki z zawartością różnych substancji, gotówkę oraz wagi do ważenia tych substancji. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 340 g różnego rodzaju substancji zabronionych. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana w ilości ponad 180 gram, mefedron w ilości ponad 89 gramów oraz ponad 70 gram metaamfetaminy.

Zebraniem materiału dowodowego w tej sprawie zajęli się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego stalowowolskiej komendy. W piątek, 3 lutego, obaj mężczyźni zostali przesłuchani. Starszy usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Materiał dowodowy dotyczący 20-latka został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, gdzie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli zastosował wobec 20-latka trzymiesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Podczas wykonywanych czynności ustalono, że związek z tą sprawą ma również 34-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego. Zgromadzony materiał pozwolił na postawienie mu zarzutu wprowadzenia do obrotu substancji zabronionych. Wobec niego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli również zastosował tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W sprawie prowadzone jest prokuratorskie śledztwo.

Czytaj również: