52 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego otrzyma dofinansowanie do zakupu nowych samochodów strażackich. W powiecie stalowowolskim dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Pysznicy i Zbydniowa.

Końcem lutego wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2023 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów. Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich. 52 samochody trafi do jednostek z terenu województwa podkarpackiego. – Ostatnia decyzja MSWiA, dzięki montażowi finansowanemu, daje możliwość zakupienia nowych wozów na potrzeby strażaków. Będzie to 26 lekkich wozów strażackich, 22 średnie i 4 ciężkie samochody. To bardzo ważne, by strażacy mogli wykonywać czynności ratownicze, będąc bezpiecznymi, jednocześnie dysponując odpowiednim i nowoczesnym sprzętem – mówiła wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

W powiecie stalowowolskim dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Pysznicy i Zbydniowa. OSP Pysznica otrzyma dotację na zakup ciężkiego wozu, OSP Zbydniów natomiast otrzyma środki na zakup samochodu lekkiego.