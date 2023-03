Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej dokonano uroczystego wręczenia odznaczenia państwowego zasłużonej mieszkance Stalowej Woli Marii Rehorowskiej. W imieniu prezydenta RP aktu dekoracji Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości dokonała wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

– Chciałabym w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, władz państwowych złożyć najwyższe wyrazy uznania za pani działalność, za całe swoje życie, które dedykowała pani służbie Państwu Polskiemu. Pani Maria Rehorowska reprezentuje to pokolenie ludzi, którzy poczynając od lat 80 bardzo aktywnie włączali się w funkcjonowanie opozycji antykomunistycznej, demokratycznej. Tworzyła Solidarność. To osoba, która była zaangażowana także w działania na rzecz praw pracowniczych. Niezwykła postać o wielkim sercu i determinacji. Niestety ta działalność w nieodległych czasach komunistycznych wiązała się z zagrożeniem. W momencie wprowadzenia stanu wojennego pani Maria została internowana. Oczywiście ten trudny i dramatyczny okres w jej życiu nie spowodował zniechęcenia do działalności na rzecz Państwa Polskiego i na rzecz społeczności stalowowolskiej. Myślę, że miasto Stalowa Wola ma wyjątkowy wzorzec w osobie pani Marii – mówiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacka.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony został w 2018 r. i jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego, obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

– Chociaż sobie cenię wszystkie moje wcześniejsze odznaczenia bo świadczą one o mojej wieloletniej, bezinteresownej działalności społecznej, zawodowej, politycznej i związkowej, świadczą także o uznaniu tej działalności przez czynniki rangi państwowej, lokalnej i związkowej to do tego właśnie otrzymanego przywiązują szczególną, bo podwójną wagę i sentyment. Przyjmuje go również jako córka legionisty Aleksandra Półchłopka pochodzącego z okolic Krosna, który przed stu laty o niepodległość naszej ojczyzny walczył z karabinem w ręku dwukrotnie. W I wojnie światowej, a po raz drugi z nawałą bolszewicką, która szczególnie w 1920 roku tę jeszcze bardzo młodą polską niepodległość chciała unicestwić na zawsze – mówiła Maria Rehorowska. Przypomniała, że wolność raz zdobyta nie jest dana raz na zawsze. – Oto ja córka ojca, który upragnioną niepodległość wywalczył 100 lat temu, a moje pokolenie utrwaliło ją pod sztandarem Solidarności przyjęłam Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w czasie gdy ta niepodległość jest obecnie ponownie zagrożona – zaznaczyła Maria Rehorowska.

– W imieniu samorządu miasta Stalowej Woli chciałbym wyrazić wielką wdzięczność za pani pracę, która była udziałem kolejnych kadencji Rady Miejskiej, każdy odważny głos, wszystkie wnioski składane z taką konsekwencją, z taką determinacją do tego aby ukochany Rozwadów się zmieniał, nabierał blasku. (…) Z tego miejsca mogę zameldować, że wnioski, które pani na przestrzeni tych kadencji Rady Miejskiej składała zostały w większości zrealizowane. Mamy odnowiony rynek w Rozwadowie, tętniący życiem „Sokół”, a do tego mamy trwającą modernizację dworca kolejowego, mamy sąd wiele rzeczy się zmienia. Z serca pani Mario, z wielkim szacunkiem za tą wielką pracę, za tą wielką służbę dla Polski, dla Stalowej Woli, dla naszych mieszkańców składamy wyraźne dziękujemy – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.