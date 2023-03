Gmina Zaklików ogłosiła przetarg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101406R Antoniówka – Łysaków w m. Dąbrowa w km 0+000,0 do km 0+988,2. Oferty w postępowaniu można składać do 16 marca.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni poprzez frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych tj. warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie przebudowy istniejących poboczy oraz pozostałych robót towarzyszących w celu uzyskania kompleksowego efektu związanego z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi.

W stanie istniejącym droga gminna o nawierzchni bitumicznej jest w złym stanie technicznym z uszkodzeniami w postaci zapadlin, wybojów, ograniczającymi przejezdność i komfort jazdy, co może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gmina Zaklików w ostatnim rozdaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania otrzymała ponad 843 tys. zł. – Za pozyskane pieniądze zostanie przebudowany odcinek drogi o długości blisko 1 km relacji Zaklików – Łysaków. To już trzecie rozdanie, które otrzymujemy na tę drogę, więc trzeci kilometr drogi będzie przebudowany. Dodatkowo kilometr drogi przebudujemy w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu. Łącznie 4 km drogi, jest to bardzo ważna droga gminna, łącznik między drogą wojewódzką nr 855, a 857. Mam nadzieję, że uda się zadanie zrealizować w tym roku. Mamy projekt, wyłonimy wykonawcę i jak dobrze pójdzie w listopadzie planujemy oddać drogę do użytku – informuje Dariusz Toczyski, burmistrz miasta i gminy Zaklików.