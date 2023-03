Do wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów doszło 6 marca na jednej z ulic w Nisku. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Nisku zgłoszenie o wypadku wpłynęło po godzinie 14. Do zdarzenia doszło na ulicy Sandomierskiej. Jak przekazali strażacy biorący udział w akcji, kierujący samochodem osobowym z nieznanych przyczyn uderzył w samochód ciężarowy. Dwie osoby zostały przebadane przez ratowników medycznych, po czym zabrano je do szpitala na dalsze badania.

Na miejscu pracowały dwa zastępy z JRG Nisko, Zespół Ratownictwa Medycznego z Niska i Stalowej Woli oraz policja, która ustala szczegółowy przebieg zdarzenia.

Więcej szczegółów wkrótce.

