Najdłuższa przeprawa mostowa na Podkarpaciu powstanie w Stalowej Woli. Pozwolenie na budowę trzeciego mostu na Sanie wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola zostało wydane. Teraz przyszedł czas na ogłoszenie przetargu, wybranie wykonawcy i oczekiwanie na wbicie pierwszej łopaty.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart na wniosek marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, wydała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie trzeciego mostu na Sanie wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Zaklików – Stalowa Wola. Ten ważny dokument przekazała marszałkowi 6 lutego w Stalowej Woli, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Inwestycja, o której mowa jest od wielu lat wyczekiwana przez mieszkańców Stalowej Woli, Pysznicy, Radomyśla nad Sanem i Zaklikowa, ponieważ usprawni kierowcom poruszanie się po naszym regionie. To zadanie ma też kluczowe znaczenie w strategicznym uzupełnieniu już wybudowanych i budowanych nowych układów komunikacyjnych w Stalowej Woli i będzie stanowić nową bramę dla miasta do drogi szybkiego ruchu S74.

Stalowa Wola. Trzeci most na Sanie

Inwestycja, o której mowa to kluczowe rozwiązanie komunikacyjne dla Stalowej Woli i trzech innych gmin. Zadanie składać się będzie z przeprawy mostowej o długości 1760 m oraz nowego odcina drogi wojewódzkiej nr 855, który będzie rozpoczynał się właśnie mostem przy galerii Vivo do wyjazdu przez gminę Pysznica, następnie wyjazd w drodze wojewódzkiej 855 w kierunku Zaklikowa na terenie gminy Radomyśl nad Sanem. Długość całego odcinka to 4 km 660 m.

– Na tym odcinku powstaną 3 wiadukty, a cała droga będzie rozpięta między dwoma rondami. Pierwsze rondo znajdować się będzie na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, przy Dworze Galicja na Brandwicy, a rondo zamykające będzie rondem w obwodnicy miasta Stalowej Woli – dodał Nadbereżny.

Z kolei wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że nowo powstający most w Stalowej Woli, będzie najdłuższy spośród wszystkich mostów na terenie Podkarpacia.

– Ta decyzja jest niezwykle ważna. Myślę, że dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, aby na rzece San mogły być budowane ważne przeprawy, które ułatwią komunikowanie tej części województwa, która do tej pory na braki komunikacyjne mogła narzekać. Most ten jest wyjątkowy, ponieważ będzie to najdłuższy most na Podkarpaciu, 1760 m. Myślę, że i pod względem architektonicznym, ale i komunikacyjnym będzie niezwykle atrakcyjny. Długość projektowanej inwestycji to niespełna 5 km, natomiast jest to prowadzenie drogi po nowym śladzie, która otwiera zupełnie nowe możliwości komunikacyjne i na pewno przyczyni się do usprawnienia przepływu transportu na terenie miasta Stalowa Wola i trzech gmin przez, które będzie przebiegać. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się ogłosić przetarg i zgodnie z planem zakończyć inwestycję do 2026 roku – mówiła w Stalowej Woli Ewa Leniart.

Jeszcze tylko przetarg i do roboty

Trzeci most na Sanie ma być nie tylko pożądanym rozwiązaniem komunikacyjnym, ale też architektoniczną wizytówką Stalowej Woli, z czego najbardziej cieszy się prezydent Nadbereżny.

– Przy wyborze konstrukcji tego mostu pan marszałek podjął decyzję, aby była to konstrukcja mostu podwieszonego, wantowego. Będziemy mieli dwa pylony (wysokie słupy nośne, do których umocowane są liny nośne, przyp. Red.) w formacie „H”, to są dwurzędowe wanty (stalowe liny podtrzymujące przęsło w moście podwieszanym, przyp. red.), z których będą odchodzić te cięgna metalowe, które będą utrzymywały ten zawieszony most. To nie tylko funkcjonalność, bezpieczeństwo, ale ten most wybudowany właśnie jako most podwieszony jestem przekonany, że będzie nowym symbolem architektonicznym Stalowej Woli – mówił prezydent.

Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”. Jeszcze w marcu ma zostać ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę. Mówił o tym w Stalowej Woli wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Pozwolenie na budowę uprawnia marszałka województwa podkarpackiego po pierwsze do ogłoszenia przetargu na budowę tej nowej przeprawy mostowej. Taki przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Po drugie uprawnia też do tego, żeby złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie realizacji tego zadania. To końca marca oczekujemy na wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, komponentu „Mosty dla regionów” i na bazie wniosków, które do nas wpłyną będziemy wybierać te, które będą dofinansowane kwotą nawet 80 proc. wartości zadania. Szacuje się, że ten most będzie kosztował ponad 350 mln złotych, to myślę, że warto postarać się o te 80 proc., które rząd Prawa i Sprawiedliwości na to zadanie może zapewnić – mówił Weber.

Jeżeli wyłonienie wykonawcy nie spotka na swojej drodze wielu utrudnień, to fizyczne rozpoczęcie prac możliwe jest końcem 2023 roku.