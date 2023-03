Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku po raz kolejny udowodnili, że w dziedzinie wynalazków czują się jak ryby w wodzie. Tym razem to Jakub Bis zachwycił jury swoim projektem podczas eliminacji do prestiżowego konkursu.

E(x)plory – to konkurs, który młodym talentom daje szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. Pierwszy etap tegorocznej edycji odbył się w Warszawie. Jury konkursowe zdecydowało, że uczeń RCEZ i jego wynalazek powinni znaleźć się w półfinale.

Jakub Bis zaprezentował przedwzmacniacz DUAL MONOBLOCK STEREO PREAMPLIFIER MC-2. To urządzenie pozwalające nie tylko uzyskać najwyższą jakość stereo, ale i poczucie przestrzeni. Co ważne przedwzmacniacz skonstruowany został niewielkim nakładem środków, podczas gdy dla firm produkujących takie urządzenia to kosztowne przedsięwzięcia.

Młody wynalazca pracował pod czujnym okiem dyrektora szkoły Wacława Piędla oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych Mariana Chrapko.

– W naszej szkole zdolnej młodzieży nie brakuje. Są uczniowie, którzy chętnie podejmują te zadania i powstają wynalazki, nowości, które są później wdrażane w nasze codzienne życie. Pomysły tworzy nam, życie. Gdyby nie było tych pomysłów tej nowoczesnej technologii też byśmy nie mieli – mówi Wacław Piędel.

Jakub Bis swój wynalazek po raz kolejny zaprezentuje 31 marca w półfinale Konkursu Naukowego E(x)plory podczas Festiwalu Młodych Naukowców w Łodzi. Jakub będzie rywalizował o wejście do finału z rówieśnikami z: Krakowa, Katowic, Kielc, Łodzi, Rzeszowa, Tarnowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Połańca, Bielska Białej, Dębicy i Mielca Gliwic.