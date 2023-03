Na Podkarpaciu opieka koordynowana obejmuje już 15 powiatów, 60 poradni i dotyczy niemal 180 tysięcy podkarpackich pacjentów. Kolejne poradnie POZ, które są gotowe do rozszerzenia umowy, mogą w każdej chwili składać wnioski do Podkarpackiego NFZ.

– Lekarze rodzinni dzięki opiece koordynowanej otrzymują kolejne narzędzia do realizowania swojej kluczowej w ochronie zdrowia funkcji. Choć wdrażanie opieki koordynowanej to proces na miesiące, a może i lata, to jestem dobrej myśli i widzę w tym realną szansę na poprawę opieki nad pacjentami oraz usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce – mówi Mariusz Małecki prezes Porozumienia Podkarpackiego będącego częścią Federacji Porozumienie Zielonogórskie, jednocześnie współwłaściciel NZOZ SOKRATES, który realizuje opiekę koordynowaną. – Od lat walczymy o to, aby pacjenci z obszarów wiejskich mieli dostęp do dobrej opieki medycznej i koordynacja w POZ daje takie możliwości małym placówkom. Pacjenci przekonają się, że poza wyjątkowo trudnymi przypadkami wymagającymi bezpośredniego kontaktu ze specjalistą jesteśmy w stanie zapewnić im szeroki wachlarz możliwości, a tym samym znacząco zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Efekty koordynacji nie będą widoczne od razu, ale nie ma wątpliwości, że warto rozwijać i wzmacniać ten rodzaj świadczeń zdrowotnych – uważa Mariusz Małecki

Szerszy pakiet badań w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, leczenie najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego, konsultacje on-line lekarza rodzinnego ze specjalistą oraz edukacja w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą. Podkarpacki NFZ wyjaśnia dwa pojęcia, które od niedawna istnieją w systemie podstawowej opieki zdrowotnej i wskazuje na ich różnice.

Diagnostyczny budżet powierzony to możliwość zlecania przez lekarza rodzinnego dodatkowych badań biochemicznych i immunochemicznych: ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty-CCP, CRP oraz przeciwciała anty-HCV. W przypadkach uzasadnionych medycznie, każdy lekarz POZ ma możliwość wystawienia skierowania na te badania.

Budżet powierzony opieki koordynowanej rozszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny również w sytuacjach medycznie uzasadnionych. Mowa m.in. o: pakiecie badań tarczycowych (antyTPO, antyTSHR, antyTG), EKG wysiłkowym, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz ECHO serca. Jeszcze nie tak dawno temu, na badania te kierował wyłącznie lekarz specjalista. Ta koordynacja dotyczy również konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą, również zdalnie. Koordynacja dotyczy schorzeń, na które najczęściej chorują Polacy, czyli tych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii. Nie oznacza to, że zawsze taka konsultacja będą się odbywać. Gdy będzie ona możliwa i wskazana wg lekarza – zostanie rozpoczęta. Gdy zaś konieczna będzie wizyta osobista u specjalisty, pacjent otrzyma odpowiednie e-skierowanie.

Oba budżety powierzone są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana i budżet diagnostyczny są opłacane niezależnie od stawki kapitacyjnej.

Budżet diagnostyczny dostępny jest u każdego lekarza rodzinnego, jednak wprowadzenie opieki koordynowanej w przychodni jest dobrowolne i stopniowe. Trudno wymagać, by do tak poważnych zmian wszyscy przygotowali się w takim samym czasie.

Mimo, iż do opieki koordynowanej dołączają systematycznie nowe placówki, już dziś możemy wskazać konkretne liczby, które przekładają się na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Łącznie, dodatkowa pomoc dla pacjentów oferowana jest już w 15 podkarpackich powiatach. W stalowowolskim są trzy takie punkty.