Powiat Niżański ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1049R na odcinku od drogi krajowej 19 do Huty Deręgowskiej i od Huty Deręgowskiej do miejscowości Szyperki. Zgłosiło się pięć firm, spośród których dwie mieszczą się w zaplanowanym budżecie.

– Inwestycja realizowana przez Powiat Niżański to inwestycja przebudowy drogi na odcinku 6,5 km. To budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz pozostałej infrastruktury. Wartość całkowita zadania to 18,6 mln zł – mówi Robert Bednarz, starosta niżański.

W ramach zadania oprócz nowej nawierzchni zostanie wzmocniona konstrukcja drogi. Wykonane zostanie również odwodnienie.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag, która zaproponowała przebudowę tej drogi za. kwotę trochę ponad 16,2 miliona złotych. Analiza wszystkich pięciu ofert trwa. Wykonawca, który wygra przetarg na realizację zadania będzie miał 9 miesięcy. Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 9,3 miliona złotych.