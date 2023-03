W tym roku przypada dwudziesta rocznica powstania Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Sanowiślaczki”. Okrągły jubileusz świętowano w murach Gminnego Centrum Kultury w Chwałowicach. Nie zabrakło życzeń, gratulacji i wspomnień.

Nazwa formacji nawiązuje bezpośrednio do położenia miejscowości, z których pochodzą tancerze, tj. ujścia Sanu do Wisły. – Mimo, iż założycielkami grupy były panie Ewa Kozłowska wraz z Anną Czuj, to właśnie pan Stanisław Kosiński- ówczesny radny, podjął i drążył temat do skutku. Trudne początki wsparli Piotr Jackowski – redaktor „Naszego Czasu” oraz Grażyna Janik – dawny kurator oświaty – czytamy na stronie UG w Radomyślu nad Sanem.

Do września 2009 r. nauczycielem tańca w zespole był Marek Zaremba, a od listopada 2009 choreografem jest Anna Strusińska. Młodzi artyści posiadają bogaty repertuar a są to m.in. tańce narodowe, tańce regionalne, tańce towarzyskie, prezentacje obrzędów ludowych.

Na uroczystości jubileuszowe zaproszono dawnych członków zespołu wraz z rodzinami, sponsorów i honorowych gości, którzy wspierali działania grupy na przestrzeni lat. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele władz gminy Radomyśl nad Sanem oraz jej mieszkańcy.

Część oficjalna rozpoczęła się walcem, potem przyszedł czas na prezentację archiwalnych zdjęć zespołu. Następnie przybyli na uroczystość goście mogli zobaczyć kolejne odsłony artystycznej podróży prezentowanej przez artystów.

Na zakończenie ze sceny popłynęły życzenia, podziękowania i gratulacje, później przyszedł czas na tort i poczęstunek przygotowany przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Chwałowicach i Witkowicach.

Prowadzącymi wydarzenie byli Maria Kozłowska oraz Michał Zbydniowski.