Jutro (sobota, 4 marca) wracają do gry o ligowe punkty drużyny 3 ligi. Stal Stalowa Wola rozpocznie rundę wiosenną meczem z Cracovią II.

Drużyna z Krakowa to dla Stali niewdzięczny rywal. Po spadku z 2 ligi „zielono-czarni” spotykali się z rezerwami Cracovii pięciokrotnie. Trzy mecze zakończyły się zwycięstwami „Pasów”, w jednym był remis, a tylko raz komplet punktów zainkasowała nasza drużyna. W pierwszym meczu obecnego sezonu Stal przegrała z Cracovią 2:4 (Myszogląd, Stelmach – Strózik 2, Thiago, Bracik).

Wynik jutrzejszego meczu, który rozpocznie się o godz. 14, może mieć ogromne znaczenie w końcowym rozrachunku, mimo że będzie to dopiero pierwsza kolejka i do rozegrania zostanie wszystkim drużynom mnóstwo spotkań.

W Stali wymawianie słowa awans jest „zabronione”, w Cracovii mówi się o tym głośno i wyraźnie. Mirosław Kalita – nowy trener „Pasów”, a w przeszłości w latach 2011-13 opiekun naszej Stali, już w pierwszym wywiadzie dla telewizji klubowej zapowiedział, że celem zespołu, który objął jest awans do II ligi.

W zwycięstwo „Stalówki” wierzy były jej kapitan, od pół roku zawodnik I-ligowej Puszczy Niepołomice, Szymon Jopek.

– Śledzę wszystkie mecze ligowe Stali. Cały czas utrzymuję kontakt z chłopakami z drużyny i życzę żeby się wyrwali z 3 ligi. Najlepiej w tym roku! Cracovia to trudny przeciwnik, ale stawiam pewniaka na Stal. Będzie 1:0 – powiedział „Sztafecie”, były piłkarz Stali Stalowa Wola

A oto jak Szymon Jopek typuje wyniki wszystkich meczów 18. kolejki 3 ligi grupa IV:

Podhale – Korona II 1

Czarni – Avia 2

Podlasie – Chełmianka x

Orlęta – Wiązownica 2

Sokół – Unia 1

KSZO – Wieczysta x

Wisła – Lublinianka 1

STAL – CRACOVIA II 1