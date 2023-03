Wody Polskie podpisały porozumienie ze starostą tarnobrzeskim, dotyczące podjęcia współpracy w zakresie realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe polegające na przebudowie koryta rzeki Dąbrówka w km 4+923-6+667 w miejscowości Stale Siedlisko, gmina Grębów, powiat tarnobrzeski”.

Konieczność zawiązania współpracy wynika z pogarszającego się stanu drogi powiatowej nr 1114R, związanego z dużym natężeniem ruchu na odcinku wzdłuż koryta rzeki Dąbrówki oraz niewłaściwym odprowadzeniem wód opadowych z korpusu drogi. W związku z czym pojawiła się pilna konieczność wykonania prac zabezpieczających przez zarządcę drogi. Planowany zakres prac obejmuje zmianę organizacji ruchu (ograniczenie prędkości oraz tonażu poruszających się pojazdów) oraz przebudowę barierek betonowych na nowoczesne typu lekkiego.

Do tej pory na wspólne zlecenie PGW WP i Starostwa Tarnobrzeskiego opracowana została dokumentacja przedprojektowa, obejmująca wykonanie badań geotechnicznych, wykonanie przekroi geodezyjnych, inwentaryzację budowli i analizę hydrologiczno – hydrauliczną. Na tej podstawie zostały wskazane cztery warianty rozwiązań technicznych.

Obie strony potwierdziły wolę współpracy i podjęcia wspólnych działań w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Ponadto, Wody Polskie zadbały, aby przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły oraz w programie planowanych inwestycji

w gospodarce wodnej. Dzięki temu możliwe było podpisanie porozumienia.

– Podpisane porozumienie otworzy nam ścieżkę do dalszego etapu – ogłoszenia przetargu na wspólną dokumentację projektową na remont drogi powiatowej i zabezpieczenie koryta rzeki Dąbrówka. Zabezpieczenie obustronne tego cieku, a szczególnie lewej skarpy rzeki Dąbrówka zabezpieczy drogę powiatową, która również zostanie przebudowana i będzie służyła mieszkańcom – powiedziała dyrektor RZGW w Rzeszowie Anna Sowa.

– Jeszcze w trakcie projektowania, które przewidujemy rozpocząć w tym roku będziemy analizować rozwiązania, które mają doprowadzić do tego, aby ta rzeka była w tym miejscu stabilna, aby to koryto zabezpieczyć. Jednocześnie bardzo dobrze układa się nam współpraca z samorządem, ponieważ my zrobimy część hydrotechniczną, natomiast gminę poprosimy, aby zabezpieczenie drogi zostało wykonane właśnie przez samorząd – powiedział Wojciech Skowyrski, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą.

Zgodnie z zapisami porozumienia, RZGW w Rzeszowie przyjmie do wykonania całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Ustalono również, że partycypacja

w kosztach dokumentacji wyniesie: 40 proc. ze strony Powiatu Tarnobrzeskiego, natomiast pozostałe 60 proc. pokryją Wody Polskie.

Dokumentacja projektowa zawierać będzie możliwe rozwiązania projektowe obustronnego ubezpieczenia brzegu rzeki Dąbrówka w km 4 + 923 do 6 + 667 w miejscowości Stale Siedlisko. Zakres dokumentacji projektowej dotyczyć będzie zarówno prac realizowanych w obrębie koryta rzeki Dąbrówka, jak i w obrębie drogi.

Porozumienie zostało podpisane przez Annę Sowę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Jerzego Sudoła – starostę tarnobrzeskiego, Jacka Rożka wicestarostę oraz skarbnika powiatu Stanisława Biesiadeckiego. W spotkaniu udział wzięli również Wojciech Skowyrski – zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią

i suszą, Witold Bielecki – dyrektor zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Marek Ożga – członek zarządu oraz Kazimierz Błasiak – sekretarz powiatu.