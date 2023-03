– Dziś jesteśmy świadkami historycznej chwili dla Stalowej Woli, dla Huty Stalowa Wola, dla Wojska Polskiego – kontrakt na 1400 bojowych wozów piechoty. Z całą pewnością jest to największy projekt polskiej zbrojeniówki od 50 lat. Dziękuję i gratuluję – tak 28 lutego mówił w HSW wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Była to uroczystość podpisania ramowej umowy pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Huta Stalowa Wola S.A. na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk oraz wozów specjalistycznych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej.

– A to tylko jeden z wielu projektów, jakie zostały powierzone Hucie Stalowa Wola. Dziś HSW to ceniona marka, dziś HSW to zakład zbrojeniowy produkujący nie tylko na potrzeby Wojska Polskiego, ale także ukraińskiej armii. To zakłady, które produkują nowoczesną broń, broń sprawdzoną w walce – powiedział minister Błaszczak.

