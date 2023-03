Niespodzianki nie było. Stal pokonała w ostatniej kolejce małopolskiej 3 ligi outsidera z Gorlic różnicą 23 punktów.

Niedzielny mecz był konfrontacją młodości z doświadczeniem. Trener Stali Bogdan Pamuła postawił w tym meczu na juniorów. 16-17 latkowie dali radę, ale na brawa zasłużyła sobie także trójka „dziadków” MKS-u Gorlice, na czele z grającym trenerem Wojciech Rykałą. 47-latek był największym utrapieniem „zielono-czarnych”. Swój dobry występ udokumentował zdobyciem 30-punktów, z czego 7 „oczek” rzucił naszej drużynie w ostatniej minucie meczu. Dzielnie najstarszego zawodnika ligi wspierała dwójka innych weteranów, Artur Fejklowicz (42 l.) i Przemysław Cygan (41 l.).

Mecz rozpoczął się od trzech niecelnych rzutów „za trzy” Mateusza Łabudy, ale piłkę zbierał Aleksander Jadaś i Stal objęła prowadzenie, którego nie oddała w tym meczu ani na moment. Pod koniec pierwszej kwarty stalowcy odpuścili grę w obronie, co skrzętnie wykorzystali rywale i po 10 minutach przegrywali jedynie czterema punktami.

Druga odsłona przebiegała podobnie. Pierwsze jej minuty to była wyraźna dominacja Stali, a w drugiej „połówce” tej części meczu coraz częściej do głosu dochodzili gracze z Gorlic. Ostatnie jednak słowo w tej partii należało do Filipa Becka, który zakończył pierwszą połowę celnym rzutem „za trzy”. Od „trójki” tego samego zawodnika zaczęła się także trzecia odsłona. W 26. minucie, po kolejnym rzucie z dystansu, tym razem w wykonaniu Łukasza Krzeka, Stal prowadziła różnicą 20-punktów (58:38).

Przewaga naszej drużyny wzrosła do 30 punktów niecałe trzy minuty przed końcem, po celnym rzucie Norberta Cygana. W ostatnich 60 sekundach punkty zdobył już tylko wspomniany na początku, Wojciech Rykała. Dwa razy trafił spod kosza, po szybkiej kontrze, a równo z syrena kończąca mecz, popisał się celnym rzutem „za trzy”

STAL – MKS GORLICE 85:62 (19:15, 26:16, 18:9, 22:22)

STAL: Jadaś 19, Krzek 16 (3×3), Maciej Paterek 15 (3×3), Łabuda 9, Baran 6, Kędra 5, N.Cygan 4, Ziarno 2, Flisiak 2, Buczek 2, Proń.

MKS: Rykała 30 (4×3), Guzik 11 (2×3), P.Cygan 10, Fejklowicz 6 (1×3), Nowacki 3 (1×3), Opiela 2, Kawa, Gąsior, Belczyk, Gajek.

W pozostałych meczach 11. kolejki: Resan AZS POlitechnika – Elektret 94:76, Skawa – Cracovia Yabimo 58:80, Regis – Zeltrans Unia 80:89.