W ostatni weekend lutego w Poznaniu odbywały się XIII Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu. Znakomicie spisali się reprezentanci FightSport Stalowa Wola, którzy wywalczyli 15 medali, w tym 3 złote. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Michał Sołowiej, Adrian Kaczmarek i Emilia Naslyan.

Michał Sołowiej, aktualny mistrz Europy ALMMA juniorów w wadze do 61 kg, rywalizował w Poznaniu w kategorii adult pasy niebieskie w wadze 61,5 kg. W drodze po „złoto” zawodnik ze Stalowej Woli pokonał przez dyskwalifikacje Kacpra Kopcia (United King Jiu Jitsu Krapkowice), następnie w półfinale nie dał żadnych szans Wojciechowi Wastowskiemu (Złomiarz Team Gdańsk) 15:1, a w finale Mateuszowi Wojtasowi (Rio Grappling Club Oława) 7:1.

W pięknym także stylu wywalczyli mistrzowskie tytuły, Emilia Naslyan w kategorii juniorek młodszych (-52 kg) oraz Adrian Kaczmarek w kategorii junior (-56,5 kg).

Emilka (I runda – wolny los) pokonała w półfinale Paulinę Mrugos (Invictus BJJ Mosina) 6:0, a w pojedynku finałowym Antoninę Tyszkiewicz (Gracie Barra Poznań) 6:4.

Adrian zapewnił sobie mistrzostwo Polski zwycięstwem nad Marcinem Skoludem (Spartan Chorzów) 6:0. W półfinale stalowowolanin wyeliminował Janka Enee (Osada Jiu Jitsu Tarnowo Podgórne) 9:2.

Ósemka stalowowolskich fighterów wywalczyła medale brązowe. Alex Iwasieczko (adult niebieskie, waga do 97,5 kg) przegrał walkę o finał z Dzianisem Klimensyevem (Next Level BJJ Wrocław) 0:6, a wcześniej pokonał w ćwierćfinale Adama Bujoczka (Natal Grind Team Katowice) 13:0.

Trzecie miejsce zajęła także dwójka naszych zawodników walczącą w kategorii adult niebieskie pasy w wadze do 67,5 kg: Arsen Naslyan i Radosław Czernik.

W pierwszym spotkaniu Arsen pokonał Huberta Szymańskiego (Copacabana Toruń) 6:0. Takim samym rezultatem zakończył się drugi pojedynek naszego zawodnika z Krzysztofem Kapturem (Copacabana Poznań). W ćwierćfinale Arsen nie dał żadnych szans Brajanowi Kosiewiczowi (Academia Gorila Koszalin) 11:1, a w półfinale przegrał z Sebastianem Mrożkiem (Checkmat Poznań) 9:14.

Radek rozpoczął mistrzostw od zwycięstwa nad Mateuszem Hamerskim (Zenith BJJ Olsztyn) 14:5, w ćwierćfinale pokonał Michała Trelińskiego (Invictus BJJ Mosina) 4:3, a w półfinale przegrał decyzją sędziów z Michałem Bańką (Armia Polkowice), który został mistrzem Polski, po wygranej w finale z Mrożkiem 2:1. W tej kategorii wagowej startowało 26 zawodników.

Jeszczę wiekszą frekwencją „wykazała się” kategoria adult pasy białe waga do 73,5 kg. Do rywalizacji przystąpiło 54 zawodników. Miejsce trzecie wywalczył Szczepan Niemiec. Na otwarcie wygrał z Jakubem Granopsem (KOKA Sport Poznań) 12:0, w drugiej z Gracjanem Rostkowskim (Juggernaut Gold Team Szczecin) – decyzja sędziów, w następnej pokonał Wiktora Kucię (Złomiarz Team Gdańsk) 8:0, a półfinał przegrał z Dominikiem Maćkiewiczem (Copacabana Łódź) 3:13.

Kolejnym zawodnikiem FightSport Stalowa Wola, który wywalczył „brąz” był Wiktor Krasnowski (kategoria junior do 71,5 kg). W I rundzie miał wolny los, w drugiej sędziowie przyznali mu zwycięstwo nad Alanem Kwiatkowskim (Saiyan Świdnica), w ćwierćfinale nie dał żadnych szans Michałowi Wojtaszewskiemu (Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza) 15:0, a walce o finał przegrał z Oliwierem Przerwą (Zenith BJJ Olsztyn) 0:5. W tej kategorii startowało 21 zawodników.

Drugim juniorem, który zajął trzecie miejsce był Paweł Łokaj (kat.wag do 81,5 kg). W I rundzie miał wolny los, w drugiej wyeliminował Bartosza Molewskiego (Kiser Sport Olsztyn), a w półfinale przegrał z Ernestem Mallekiem (Hulk Team Police). O rozstrzygnięciach w obu tych walkach decydowali sędziowie.

Dwie walki stoczyła także Nicola Ochal. W pierwszej pokonał Vanessę Stępień (Grappling Grudziądz) 9:1, w drugiej przegrała z Blanką Zawadzką (Rio Grappling Club Otmuchów) 0:10.

Dużo dłuższą przeprawę po „brąz” miał Szymon Sołowiej, walczący w kategorii junior w wadze do 56 kg. Do rywalizacji w tej kategorii przystąpiło 24 zawodników. Szymon rozpoczął mistrzostwa od zwycięstwa nad Andrzejem Lerczakiem (Strefa Walki Lublin) 6:0. W drugim pojedynku odesłał do domu Macieja Gelecińskiego (Szop&JiuJitsu Słupsk), wygrywając 13:1, w ćwierćfinale pokonał Mateusza Stodulskiego (Rio Grappling Club Częstochowa) 8:0, a w półfinale musiał uznać wyższość Ivana Demydowa (Checkmat Głogów) 0:10.

W tej samej kategorii walczył Igor Iwasieczko. Nie udało mu się dostać do strefy medalowej, ale dzieliło go od niej niewiele. W pierwszej walce pokonał decyzją sędziów Askhabę Didajeva (Poland Top Team), w drugiej wygrał z Oliwierem Kurpińskim (Saiyan Świdnica) 8:2, a w ćwierćfinale przegrał jednym zaledwie punktem z Dominikiem Lipińskim (Rio Grappling Club Częstochowa) 3:4.

Cztery medale dorzucili mastersi. Michał Szumełda zdobył „srebro” w kategorii master 3 purpurowy w wadze do 91,5 kg i i „brąz” kategorii master 2 purpurowy, a Paweł Kraśnicki był trzeci w kategorii master biały 2 i trzeci w master biały 3 w wadze do 97,5 kg.