Nowy przetarg na obsługę miejskiego sytemu rowerowego został już rozstrzygnięty. Jednoślady do Stalowej Woli dostarczy konsorcjum firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A.

– To co jest nowością to trzy dodatkowe stacje, a więc nie 12, a 15 stacji rowerowych na terenie Stalowej Woli, co za tym idzie w nowym sezonie zaproponujemy więcej rowerów dla użytkowników i będą to nowe rowery. Regulamin systemu jest jeszcze w trakcie opracowywania i zostanie udostępniony przed rozpoczęciem sezonu. Warunkiem korzystania z sytemu rowerowego w Stalowej Woli będzie nadal aplikacja oraz uiszczenie opłaty początkowej dla nowych użytkowników – informuje Karolina Głogowska z MZK.

W przetargu brały udział dwie firmy, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum firm: Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Usługa będzie świadczona przez 4 lata.

– Podpisana na 4 lata umowa to koszt 3 274 650,40 złotych. Termin rozpoczęcia sezonu rowerowego planowany jest od 1 kwietnia i potrwa do 31 października – mówi Karolina Głogowska z MZK.