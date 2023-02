Co to było za show! Ta choreografia, muzyka, kostiumy, światła. Zespół Taneczny „Perełki” ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli z przytupem świętował swoje 30-lecie.

Jubileusz zespołu odbył się 25 lutego w sali widowiskowej SDK. Było tłoczno, wesoło, nie zabrakło też wzruszających momentów. To w końcu już od 30 lat dzieci i młodzież tworzące Zespół „Perełki”, są artystyczną wizytówką nie tylko Spółdzielczego Domu Kultury, ale i miasta Stalowa Wola.

Początki zespołu sięgają 1993 roku. Od tego czasu zespół niezmiennie prowadzi Anna Włodek.

– Pracę z zespołem zaczęłam wspólnie z panią Agnieszką Fryc teraz Rup. Pani Agnieszka była pomysłodawcą nazwy „Perełki”. Wówczas na festiwale jeździliśmy jako „Perełki I” i „Perełki II”, zdobywając różne nagrody i wyróżnienia. Później pani Agnieszka zmieniła instytucję, a ja zostałam tutaj i zostały też „Perełki”. Możemy się pochwalić, że na początku naszego istnienia, bo już w 1995 roku, otrzymaliśmy nominację na ogólnopolski festiwal do Konina. Byliśmy, uczestniczyliśmy i było super. Przez te wszystkie lata bardzo dużo koncertowaliśmy, między innymi w takich miastach jak: Kielce, Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno, Jasło, Przemyśl. Byliśmy też w Polanicy Zdroju gdzie zdobyliśmy pierwsze miejsce. Tych wydarzeń momentów, było bardzo dużo. Każdy rok przynosi inną przygodę, przychodzą do zespołu inne dzieci, koncertujemy i robimy taki program, żeby zachęcić wszystkie dzieci i młodzież do tańca – mówi Anna Włodek.

Do zespołu przychodzą już 4-latki. „Perełki” wyspecjalizowały się w inscenizacjach bajek i tworzeniu dziecięcych klimatów. Dorastające dzieci pozostawały jednak w „Perełkach”, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, choreograf – Anna Włodek – poszerzyła repertuar o taniec nowoczesny. Obecnie na zajęcia najmłodszych grup „Perełek” uczęszczają już dzieci, których rodzice są absolwentami zespołu.

Podczas jubileuszowego koncertu „Perełki” zaprezentowały głównie nowe układy taneczne. Zobaczyliśmy choreografie nawiązujące do takich bajek jak: „Piraci z Karaibów”, „Dzwonnik z Notre Dame”, „Kraina Lodu” czy „Alladyn”. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem talentu małych i większych artystów, trudnej choreografii, kolorowych kostiumów i ogólnie całej oprawy koncertu. Dawała o tym znać oklaskując każdy występ.

Wśród publiczności nie zabrakło absolwentów zespołu, rodziców występujących dzieci oraz zaproszonych gości, takich jak prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, czy poseł Rafał Weber.