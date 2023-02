Miasto Stalowa Wola ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Energetyków w Stalowej Woli wraz z ogólną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną nowego osiedla na terenie zlokalizowanym w rejonie skrzyżowania ul. Energetyków i łącznikiem do obwodnicy Stalowej Woli – DK77

– Zakres rozwiązania pracy konkursowej powinien obejmować co najmniej koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która zawiera koncepcję architektoniczną nowej zabudowy uwzględniającą przedstawienie formy oraz sposobu kształtowania zabudowy, koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi wraz z koncepcją rozwiązań detalu urbanistycznego, standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego osiedla, standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów środowiska naturalnego, oraz przestrzeni publicznej, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych, małej architektury, urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych itp., szacunkowe zapotrzebowanie na energię i media oraz uzbrojenie terenu osiedla, wyznaczające schemat przebiegu i powiązań sieci, przyłączy i instalacji – informuje stalowowolski magistrat.

Termin składania prac konkursowych opływa 31 marca 2023 r. o godz. 14.30.

– To projekt, który obejmuje nie tylko budowę samych bloków, ale całej infrastruktury towarzyszącej. Jest to wyzwanie, które musimy zrealizować i to w trybie natychmiastowym, aby ten projekt powstał w przeciągu pierwszych 3 kwartałów roku 2023, abyśmy jeszcze w przyszłym roku mogli złożyć wniosek do BGK i skorzystać z finansowania, uzyskać 80 proc. dofinansowania na budowę tych bloków, infrastruktury towarzyszącej dla nowego osiedla – mówił na jednej z sesji prezydent Lucjusz Nadbereżny. Zgodnie z zapowiedziami na osiedlu miałoby powstać ponad 400 mieszkań.