W Wadowicach Górnych odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Boksie Olimpijskim. W dwudniowym turnieju wzieło udziało 110 zawodniczkek i zawodników reprezentujących 16 klubów zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym Związku Bokserskim. Stal Stalowa Wola Boxing Team reprezentowało w mistrzostwach sześciu bokserów, którzy wywalczyli jeden medal złoty, dwa srebrne i trzy brązowe.

Mistrzowski tytuł wywalczył junior Kacper Krawiec w kategorii wagowej do 80 kg. W pierwszy weekend lutego pięściarz Stali Boxing Team pokonał w finale Pucharu Karpat w Boguchwale Gracjana Chrobaka z Budo Krosno przez RSC w drugiej rundzie. W niedzielę nie odesłał krośninina do narożnika przed czasem, stoczył trzy pełne rundy i wygrał decyzją sędziów 2:1.

Tytuły wicemistrzów województwa podkarpackiego zdobyli: Maksymilian Małek (junior, 67 kg), który przegrał walkę o „złoto” z Romanem Goletsem z Irydy Mielec 0:3, Michał Baska (senior, 63,5 kg) – uległ w finale z Jakubem Pałka z Irydy Mielec, także 0:3 oraz

Pozostała trójka wróciła z medalami brązowymi. W kategorii młodzik w wadze do 57 kg, Filip Wojtyna przegrał w półfinale z Oliwierem Indykiem (Iryda Mielec) 0:3, Oliwier Kasperczuk (młodzik, 60 kg) przegrał z Hubertem Antonem z Wisłoka Rzeszów 0:3, a Robert Meciar (junior, 63,5 kg) z Szymonem Błaszczakiem z Samuraja Sanok 0:3.

W trakcie mistrzostw zarząd POZB uhonorował zawodników, którzy w ubiegłym roku zdobywali medale w mistrzostwach Polski. Dwie pamiątkowe statuetki trafiły do Stali Boxing Team. Jedna do ubiegłorocznej mistrzyni Mistrzyni Polski Młodziczek, a druga do Kacpra Krawca, wicemistrza Polski Kadetów (OOM).

Najlepszą zawodniczką XIII Mistrzostw Podkarpacia wybrana została Julita Kanach (Iryda Mielec), najlepszym zawodnikiem Mateusz Kuś (Wisłok Rzeszów), drużynową punktację medalową wygrała Iryda Mielec.