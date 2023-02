Pięć samorządów z terenu powiatu stalowowolskiego i niżańskiego otrzymało dofinansowanie z programu „Sportowa Polska” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystki. W sumie blisko 7 milionowa dotacja wesprze budowę i modernizację obiektów sportowych służących młodzieży szkolnej i zawodnikom klubów sportowych.

– Ostatnio nastąpiło duże rozstrzygnięcie programu Sportowa Polska. Rozstrzygnięcie wniosków złożonych jeszcze w roku 2022. Jest ono bardzo pozytywne z punktu widzenia uzyskania przez nasze samorządy środków finansowych na budowę nowych obiektów albo modernizacje tych obiektów, które już istnieją, a wymagają dużych nakładów finansowych, aby poprawić ich jakość. Z jednej strony są to obiekty sportowe przy szkołach, boiska przyszkolne, sale gimnastyczne, a z drugiej strony to boiska, na których grają, z których korzystają zawodnicy klubów sportowych na przykład LZS-ów. Łącznie blisko 7 mln zł do samorządów z naszego terenu, z powiatu stalowowolskiego i z powiatu niżańskiego – mówił Rafała Weber wiceminister infrastruktury.

Miasto i Gmina Ulanów uzyskało dofinansowanie do dwóch wniosków, jeden związany jest z modernizacją boisk sportowych w Ulanowie, Bielinach, i Kurzynie Małej. Kwota dofinansowania to 852 tys. zł. Drugi wniosek, który otrzymał wsparcie dotyczy remontu sal gimnastycznych w szkołach w Ulanowie i Kurzynie Średniej. Kwota dotacji to 331 tys. zł.

– Napisaliśmy wnioski, udało się pozyskać środki finansowe na realizację kolejnych sportowych obiektów. Będzie to modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ulanowie i w Szkole Podstawowej w Kurzynie Średniej. Będą też realizowane kolejne trzy obiekty dla LZS-ów czyli klubów sportowych. Chodzi o zrobienie trzech nowych płyt, oświetlenia, jak również w Ulanowie poprawę bieżni wokół płyty boiska – mówił Stanisław Garbacz, burmistrz Ulanowa.

Burmistrz miasta i gminy Rudnik nad Sanem otrzymał czek na 1493400 zł na przebudowę bieżni na stadionie MOSiR.

– Kwota 1,5 mln zł jest dla nas bardzo cenną, to jest bardzo ważne dopełnienie 9 milionów, które wydamy na modernizację całego stadionu. Z Polskiego Ładu dostaliśmy 5 mln na modernizację naszego stadionu. Jest to płyta i wybudowanie nowych trybun zadaszonych, ale potrzebne jest też otoczenie lekkoatletyczne do bieżni i wybudowanej nowej płyty. Bardzo oczekiwana kwota, abyśmy mogli to zadanie skończyć – mówił burmistrz Waldemar Grochowski.

Gmina Krzeszów otrzymała dotację w wysokości 2999900 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem.

– Szkoła w Bystrem jest to nieduża szkoła, była szkołą sześcioklasową, teraz stała się ośmioklasową. Nie miała takich dobrych warunków, żeby można było uprawiać sport, żeby dzieci mogły potrenować, poćwiczyć, żeby normalnie mogły się rozwijać. Myślę, że te środki pozwolą na to, żeby rozpocząć budowę sali gimnastycznej bo taki mamy plan, żeby w tym roku rozpocząć budowę – mówił wójt Stanisław Nowakowski.

Powiat Stalowowolski otrzymał 1205600 zł, z czego 1 milion zł przeznaczony zostanie na długo oczekiwaną modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Hutniczej.

– Ostatnia inwestycja w bazę sportową w powiecie stalowowolskim, wszystkie inne szkoły przeszły już modernizację czy były budowane nowe obiekty. Została nam sala gimnastyczna w szkole „pod basenem” i jeszcze wypadł nam taki gwałtowny remont pokrycia dachowego w liceum na Staszica. Sala w ZS nr 1 wymagała już od dłuższego czasu takiego gruntownego remontu, stworzenia tam zaplecza socjalnego, bo nie było zaplecza przy tej sali, siłowni. To jest bardzo duża inwestycja – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Gmina Pysznica otrzymała 339 tys. zł na modernizację małego boiska piłkarskiego w Jastkowicach.

– Jest to Orlik wybudowany w 2009 roku, było to jedno z pierwszych boisk tego typu na terenie Podkarpacia, więc po 14 latach użytkowania wymaga już modernizacji. Będzie zmodernizowana cała płyta, zostanie wymienione całe ogrodzenie – mówił Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica.