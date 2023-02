Pododdział neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli wzbogacił się o nowe zestawy narzędzi chirurgicznych. Jak informuje lecznica fundatorem sprzętu był wdzięczny za udane leczenie pacjent. Wartość ufundowanego sprzętu to 175 tys. zł

– Neurochirurdzy w naszym szpitalu funkcjonują od października 2022 roku, w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii. Trzon Pododdziału Neurochirurgicznego tworzą młodzi i ambitni lekarze z klinik lubelskich oraz warszawskich. Wprowadzane przez nich nowoczesne i skuteczne metody leczenia sprawiają, że wśród chętnych do leczenia w stalowowolskim Poddziale Neurochirurgii jest coraz więcej pacjentów, również z innych regionów kraju – czytamy na stronie stalowowolskiego szpitala. Jednym z pacjentów był przedsiębiorca z województwa mazowieckiego. – Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością opieki, którą tu otrzymałem. Dzięki waszym lekarzom neurochirurgom mogłem szybko wrócić do normalnego funkcjonowania i aktywnego trybu życia. Jestem za to niezmiernie wdzięczny i z tego powodu postanowiłem wspomóc stalowowolski Szpital Powiatowy, a konkretnie Pododdział Neurochirurgii, dzięki któremu wróciłem do zdrowia – mówi pacjent.

Darczyńca ufundował zakup specjalistycznych narzędzi przeznaczonych dla Pododdziału Neurochirurgicznego. – Są to trzy zestawy do zabiegów kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, a także mikronarzędzia niezbędne do operacji wykonywanych w obrębie mózgu. Taki sprzęt pozwala nam na wykonywanie precyzyjnych i bezpiecznych dla naszych pacjentów zabiegów – tłumaczy dr Jakub Litak, lekarz kierujący Pododdziałem Neurochirurgii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.