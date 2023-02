– Przed nami rewolucja drogowa w Tarnobrzegu, remont aż dziesięciu dróg, na który bardzo długo czekaliśmy. Z rządowego funduszu Polski Ład na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy ponad 35 milionów złotych – poinformował w poniedziałek, 20 lutego br. prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W Tarnobrzegu rusza realizacja inwestycji miejskich z wykorzystaniem środków finansowych w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. 20 lutego 2023 roku prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz przedstawiciele wykonawców inwestycji – Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego oraz PBI Infrastruktura Kraśnik – podpisali umowy na realizację remontu aż dziesięciu dróg w mieście.

– Drogowe inwestycje finansowane z tzw. pierwszego Polskiego Ładu podzielone zostały na trzy duże zadania. Pierwsze to przebudowa dróg: ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. E. Kwiatkowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zwierzyniecka, ul. M. Dąbrowskiej. Cena brutto wykonania zadania to ponad 20,7 mln zł. Drugie to przebudowa ul. J. Kochanowskiego oraz ul. S. Moniuszki. Cena brutto wykonania zadania wyniesie ponad 7,1 mln zł. I trzecie to przebudowa dróg: ul. prof. S. Tarnowskiego, ul. M. Marczaka, ul. Konfederacji Dzikowskiej. Cena brutto wykonania zadania to ponad 9,1 mln zł.

Lada dzień tereny budów zostaną przekazane wykonawcom.

– Wykonawcy prac przedstawią harmonogramy prac. Każdy z wykonawców przedstawi nam do uzgodnienia projekt czasowej organizacji ruchu. Będziemy chcieli wybrać rozwiązania jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale z pewnymi utrudnieniami trzeba się liczyć – zaznaczyła Barbara Trzeciak naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega.

W efekcie prac wszystkie uwzględnione w tej inwestycji drogi doczekają się nowej nawierzchni. Z ulicy M. Curie-Skłodowskiej nareszcie znikną betonowe płyty, a droga zostanie połączona z drogą obwodową. Wzdłuż remontowanych ulic wybudowane zostaną nowe, lub przebudowane istniejące, chodniki i drogi rowerowe, miejsca parkingowe. Projekt przewiduje także przebudowę zatok autobusowych, modernizację oświetlenia ulicznego, kanalizacji. W kilku miejscach wybudowane zostaną aktywne przejścia dla pieszych. Największe zmiany czekają nas na ulicy E. Kwiatkowskiego. Tam, w miejscu skrzyżowania z ulicą M. Curie-Skłodowskiej wybudowane zostanie rondo, a na wysokości placu targowego powstanie przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Zmieni się także organizacja ruchu na ulicy J. Kochanowskiego, która w efekcie prac zyska przebicie do drogi powiatowej, ul. 1 Maja. Prace ruszą w najbliższych tygodniach.

– Przed nami rewolucja drogowa w Tarnobrzegu, remont aż dziesięciu dróg, na który bardzo długo czekaliśmy. Z rządowego funduszu Polski Ład na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy ponad 35 milionów złotych. Później były perturbacje związane z inflacją, długie rozmowy, także na szczeblu rządowym, na szczęście dziś już podpisujemy umowy z wykonawcami. Wykonawcy tych zadań to firmy wszystkim doskonale znane, gwarantujące zarówno najwyższą jakość i terminowość robót, ale też dające nadzieję, że tak duże inwestycje drogowe nie przyblokują miasta. Mimo wszystko z utrudnieniami musimy się liczyć, czekają nas bowiem naprawdę potężne prace drogowe. Zadanie obliczone jest na ponad 500 dni – podczas podpisania umów z wykonawcami mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

(bm)