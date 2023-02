3 miliardy 400 milionów złotych – to szacowany koszt budowy drogi ekspresowej S74 relacji Opatów – Nisko. Jak zapowiada wiceminister infrastruktury Rafał Weber, te pieniądze są i czekają na uruchomienie.

Przyszła droga ekspresowa S74 Opatów – Nisko to odcinek o długości 73 kilometrów, który przebiegać będzie przez tereny dwóch województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dokładnie 1 grudnia 2022 roku na łamach „Sztafety” podaliśmy wariant przebiegu tej drogi opracowany w oparciu o wnioski wypracowane podczas konsultacji z mieszkańcami i samorządami gmin.

Dla przypomnienia wybrano „wariant społeczny”, a to oznacza, że planowana droga będzie miała swój początek na końcu obwodnicy Opatowa, która jest w trakcie budowy. Pierwszy węzeł będzie się znajdował w Lipniku, kolejne: w Samborcu, (przejazd przez Wisłę nastąpi nowym mostem), w Tarnobrzegu (wpięty w istniejącą obwodnicę), w Gorzycach, w Zaleszanach, w Turbi (bezpośrednie połączenie do lotniska), w Radomyślu nad Sanem, w Pysznicy (Miejsce Obsługi Pasażerów drugiej kategorii ze stacją benzynową), w Kłyżowie do węzła Zapacz.

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie poprzez węzły drogowe. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wielu zatłoczonych dziś miejscowości. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i zmniejszanie niekorzystnego wpływu ruchu pojazdów ciężkich na życie mieszkańców.

S74 oprócz tego, że będzie posiadała liczne Miejsca Odpoczynku Podróżnych, to także znajdzie się na niej ponad 120 przejść dla zwierząt. Całość inwestycji jest przełomowa, ponieważ powstaną dwa nowe mosty. Jeden na Wiśle w okolicach węzła Tarnobrzeg, drugi na Sanie przy węźle Radomyśl.

To ogromna inwestycja, ale jak zapewnia wiceminister infrastruktury Rafał Weber finansowanie zadania jest zapewnione.

– Od strony finansowej jesteśmy gotowi na realizację tego zadania. Można powiedzieć, że te środki finansowe są i czekają na uruchomienie, a zostaną uruchomione wtedy, kiedy wszelkie procedury administracyjne związane z pozyskaniem decyzji środowiskowej, później z uzyskaniem koncepcji programowej zostaną przeprowadzone – mówi Rafał Weber.

Pieniądze mają pochodzić z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wiceminister dodaje, że w przypadku odcinka Opatów – Nisko wartość szacowana i zapewniona w budżecie programu wynosi 3,4 mld zł.

Budowa drogi szybkiego ruchu w naszym regionie może się rozpocząć w 2025 roku, pod warunkiem, że wszystkie procedury administracyjne przebiegną bez większych opóźnień. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2030.