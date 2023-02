Znamy wyniki 51. Plebiscytu tygodnika „Sztafeta” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2022. Tym razem główną nagrodę zgarnął pływak Motyla MOSiR Stalowa Wola – ADAM PROCNAL. W plebiscycie wyłoniliśmy też talent roku, najlepszego trenera oraz mastera.

Podsumowanie plebiscytu odbyło się 24 lutego w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Zanim jednak ogłosiliśmy wyniki przez prawie dwa miesiące trwało głosowanie. Czytelnicy „Sztafety” na swoich kandydatów mogli oddawać głosy za pomocą sms-ów i kuponów drukowanych na łamach tygodnika.

Nadesłane głosy pozwoliły nam wyłonić dziesięciu najpopularniejszych sportowców, talent roku 2022, najpopularniejszego trenera i mastera.

Czytelnicy „Sztafety” zdecydowali, że Sportowcem Roku 2022 powinien zostać Adam Procnal. To pływak Motyla MOSiR Stalowa Wola. Finalista letnich i zimowych mistrzostw Polski do lat 18, jedyny zawodnik ze stalowowolskiego klubu. Nagrodą dla sportowca roku był bon o wartości tysiąca złotych do zrealizowania w sklepie sportowym Decathlon.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Kamil Koszyczek – modelarz Aeroklubu Stalowowolskiego. Brązowy medalista Mistrzostw Polski w klasie F3B (F3B modele szybowców wielozadaniowych), a trzecie Artur Brzozowski – chodziarz Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Mistrz Polski na 10 i 35 km i wicemistrz Polski na 10 km. Reprezentant Polski w MŚ w USA i w drużynie w Omanie oraz ME w Niemczech.

Na pozostałych miejscach znaleźli się: 4 – Kornelia Butryn (biegaczka Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola), 5 – Jakub Bembenek (biegacz Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola), 6 – Natalia Cygan (biegaczka Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola), 7 – Kacper Krawiec (bokser Stali Boxing Team Stalowa Wola), 8 – Jakub Krasowski (zawodnik Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola), 9 – Sławomir Duda (piłkarz III-ligowej Stali Stalowa Wola), 10 – Wiktor Stępniowski (piłkarz III-ligowej Stali Stalowa Wola), Damian Tabor (koszykarz III-ligowej Stali Stalowa Wola).

Dawid Kanty to według czytelników „Sztafety” Talent 2022 roku. Dawid jest pływakiem Motyla MOSiR Stalowa Wola. To finalista letnich i zimowych mistrzostw Polski do lat 14 na długim i krótkim basenie.

Najlepszym Masterem 2022 roku został Zbigniew Biskup. To reprezentant Stalowowolskiego Klubu Biegacza. W ubiegłym roku po raz drugi ukończył zawody triathlonowe na dystansie Ironman – Castle Triathlon Malbork: 3,8 km pływanie, 180 km jazda na rowerze i 42,2 km bieg). W tej kategorii drugie miejsce zajął Mieczysław Pęzioł (zawodnik Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli), a trzecie Ewa Urban (reprezentantka Stalowowolskiego Klubu Biegacza).

W ostatniej kategorii, czyli Trener Roku 2022 zwyciężył Jarosław Niedbałowski – trener pływania, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli: poseł Rafał Weber, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezes Elektrociepłowni Stalowa Wola Daniel Karkoszka, członek Zarządu Elektrociepłowni Dariusz Mączka oraz prezes Wydawnictwa „Sztafeta” Lilla Witkowska.

Więcej na temat laureatów Plebiscytu w papierowym wydaniu SZTAFETY – nr 9 (2.03.2023)